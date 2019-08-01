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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1627162816291630

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 244
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:25

Re: Идея Банк

Скажите, а многим ли отказывают в оформлении кредитки Card Blanche White?
Имею высокий доход, который подтвержден налоговыми декларациями.

Сегодня намеревался оформить, но мне отказали, причину отказа не сообщили. Сказали попробовать еще через 3 месяца.

Я считаю, что это ошибка оператора.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:37

Часто отказывают уже клиентам банка, которые размещали у них депозит
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:58

  Slx написав:
  Vorlon написав:Написал сегодня в отделении. Форма произвольная - бланк общий для всего. Менеджер скептически отнеслась и сказала, что никому страховку не отменяют... Мол, сразу надо было оформлять без страховки.

И ответ банка, мол, в течение месяца на мой адрес.

P.S. Звонил в Унику Жизнь - сказали, что без согласия банка договор не разорвут. И я вообще первый за всё время у них с таким копеечным вопросом. То есть дохлый номер со стороны страховой заходить...

Вот аж целый месяц - неужели ничего нового не произошло по ситуации?

01.08.2019
Про кредитні відносини

Шановний(а) ...,
у відповідь на Ваш лист № ... від 03.07.2019 року повідомляємо наступне:
Банк не може погодити Вам надання дозволу на розірвання договору добровільного страхування життя, так як кредит без застави - високоризиковий продукт для Банку, страхування життя дозволяє зменшити ризиковість даного продукту, і тому, згідно умов вибраного Вами продукту, страхування є необхідною умовою для отримання кредитних коштів.
Умови Договору добровільного страхування життя описані в п. 2 угоди про відкриття Кредитної лінії та обслуговування Кредитної картки та страхування № ... від 01.07.2019 року (надалі - Договір).
Згідно п. 4 Договору, нанесенням власноручного підпису під цим Договором, Позичальник погоджується з тим, що ДКБОФО, Тарифи та Паспорт споживчого кредиту є невід’ємними складовими цього Договору та зобов’язується виконувати їх умови; підтверджує, що ознайомлений з ДКБОФО і Тарифами, в тому числі з паперовими версіями розміщеними у відділенні Банку або Кредитного посередника, вони йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення; акцептує Публічну пропозицію про приєднання до ДКБОФО АТ «Ідея Банк», яка розміщена на офіційному веб-сайті Банку http://www.ideabank.ua.
Наголошуємо, що у випадку коли певні умови Договору були для Вас незрозумілими, неясними та несправедливими, Ви мали можливість відмовитись від укладення Договору. Проте, підписавши цей договір, тим самим погодилися на усі запропоновані Банком умови.
Для отримання додаткової інформації просимо звертатись за телефоном: 0 800 50 20 30 - Гаряча лінія Банку, або надсилати письмове звернення на юридичну адресу Банку.

З повагою,
Директор Департаменту кредитного адміністрування
Р.В. Куніцький
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:08

clientage

Сегодня оформил кредитку "Велика п'ятірка" в Тасе.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:55

  vpchelko написав:Скажите, а многим ли отказывают в оформлении кредитки Card Blanche White?
Имею высокий доход, который подтвержден налоговыми декларациями.

Сегодня намеревался оформить, но мне отказали, причину отказа не сообщили. Сказали попробовать еще через 3 месяца.

Я считаю, что это ошибка оператора.


Делал заявку на билявку онлайн без страховки - отказали. Ранее с идеей не сотрудничал. Думаю, что это не ошибка оператора, а так работает их скоринговая модель. Предполагаю, что продукт расчитан на негрейсовиков.

  vpchelko написав:clientage

Сегодня оформил кредитку "Велика п'ятірка" в Тасе.


Лимит налили?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 23:04

  vpchelko написав:clientage

Сегодня оформил кредитку "Велика п'ятірка" в Тасе.

Кстати, размер лимита дали, как просили, или они могут частично подтверждать заявку с меньше требуемой суммой лимита?
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 23:09

Re: Идея Банк

  rudnitep написав:Предполагаю, что продукт расчитан на негрейсовиков.


Я так думаю что ни один банк не заинтересован выдавать кредитку с нулевой (или минимальной абонкой) грейсовикам, им нужны те, кто 80% годовых исправно платит и на штраф время от времени попадает :)
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