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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:50
vpchelko написав:Slx
просил 30000 дали 1000.
Ожидаю, что со временем повысят, как монобанке.
Як в Моно не буде
Чекати доведеться пів року - рік, а потім піднімуть до 3000
upd
9е число, а кішміш вже виплачений
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:24
isen написав: vpchelko написав:Slx
просил 30000 дали 1000.
Ожидаю, что со временем повысят, как монобанке.
А 50 грн кешбечных поимели с ТАСа?
Пока не видел.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:44
vpchelko написав: isen написав: vpchelko написав:Slx
просил 30000 дали 1000.
Ожидаю, что со временем повысят, как монобанке.
А 50 грн кешбечных поимели с ТАСа?
Пока не видел.
В ТАСі на відміну від ІдеяБанку кешбек сам на карту не падає. Він накопичується на окремому рахунку, де згоряє в кінці кожного кварталу. Треба заходити в систему і вручну переводити кешбек на карту.
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