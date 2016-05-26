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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1628162916301631

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 244
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:50

  vpchelko написав:Slx
просил 30000 дали 1000.
Ожидаю, что со временем повысят, как монобанке.

Як в Моно не буде
Чекати доведеться пів року - рік, а потім піднімуть до 3000

upd
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KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:24

  isen написав:
  vpchelko написав:Slx
просил 30000 дали 1000.
Ожидаю, что со временем повысят, как монобанке.

А 50 грн кешбечных поимели с ТАСа?

Пока не видел.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:44

  vpchelko написав:
  isen написав:
  vpchelko написав:Slx
просил 30000 дали 1000.
Ожидаю, что со временем повысят, как монобанке.

А 50 грн кешбечных поимели с ТАСа?

Пока не видел.


В ТАСі на відміну від ІдеяБанку кешбек сам на карту не падає. Він накопичується на окремому рахунку, де згоряє в кінці кожного кварталу. Треба заходити в систему і вручну переводити кешбек на карту.
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AleksML
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:41

  isen написав:
  vpchelko написав:Slx
просил 30000 дали 1000.
Ожидаю, что со временем повысят, как монобанке.

А 50 грн кешбечных поимели с ТАСа?

Нет (еще?). Может потому что я не просил лимит вообще, решил пока так. Хотя если б знал, что это обязательное условие - подавал бы заявку хоть на какой-то.

wig, vpchelko, спасибо. Если вдруг потребуется - тоже переоформлю.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:47

Slx
Не имеет значение с лимитом или без Б5. Прошлый раз выплата была 31.07. посмотрим как в этот раз будет
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:08

  KVV написав:9е число, а кішміш вже виплачений

Чет, многовато. Они по дате проводки начисляют, или по дате операции?
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:31

  wig написав:
  KVV написав:9е число, а кішміш вже виплачений

Чет, многовато. Они по дате проводки начисляют, или по дате операции?

по проводке
хотяяя, у них 7 пятниц на неделе :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:33

Re: Идея Банк

  wig написав:Чет, многовато. Они по дате проводки начисляют, или по дате операции?


По дате операции, у меня в кешбек вошли операции за 31.07 совершенные в 11 вечера.
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