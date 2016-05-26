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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:50
vpchelko написав:Slx
просил 30000 дали 1000.
Ожидаю, что со временем повысят, как монобанке.
Як в Моно не буде
Чекати доведеться пів року - рік, а потім піднімуть до 3000
upd
9е число, а кішміш вже виплачений
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KVV
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:24
isen написав: vpchelko написав:Slx
просил 30000 дали 1000.
Ожидаю, что со временем повысят, как монобанке.
А 50 грн кешбечных поимели с ТАСа?
Пока не видел.
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vpchelko
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:44
vpchelko написав: isen написав: vpchelko написав:Slx
просил 30000 дали 1000.
Ожидаю, что со временем повысят, как монобанке.
А 50 грн кешбечных поимели с ТАСа?
Пока не видел.
В ТАСі на відміну від ІдеяБанку кешбек сам на карту не падає. Він накопичується на окремому рахунку, де згоряє в кінці кожного кварталу. Треба заходити в систему і вручну переводити кешбек на карту.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:41
isen написав: vpchelko написав:Slx
просил 30000 дали 1000.
Ожидаю, что со временем повысят, как монобанке.
А 50 грн кешбечных поимели с ТАСа?
Нет (еще?). Может потому что я не просил лимит вообще, решил пока так. Хотя если б знал, что это обязательное условие - подавал бы заявку хоть на какой-то.wig
, vpchelko
, спасибо. Если вдруг потребуется - тоже переоформлю.
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Slx
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:47
Slx
Не имеет значение с лимитом или без Б5. Прошлый раз выплата была 31.07. посмотрим как в этот раз будет
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isen
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:08
KVV написав:
9е число, а кішміш вже виплачений
Чет, многовато. Они по дате проводки начисляют, или по дате операции?
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wig
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:31
wig написав: KVV написав:
9е число, а кішміш вже виплачений
Чет, многовато. Они по дате проводки начисляют, или по дате операции?
по проводке
хотяяя, у них 7 пятниц на неделе
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:33
wig написав:
Чет, многовато. Они по дате проводки начисляют, или по дате операции?
По дате операции, у меня в кешбек вошли операции за 31.07 совершенные в 11 вечера.
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antey718
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Додано: Суб 10 сер, 2019 10:54
antey718 написав: wig написав:
Чет, многовато. Они по дате проводки начисляют, или по дате операции?
По дате операции, у меня в кешбек вошли операции за 31.07 совершенные в 11 вечера.
Да, похоже на то.
Лоханулся на 400 гриш, в итоге.
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wig
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