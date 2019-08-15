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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 сер, 2019 21:26
stuermer01
У меня в интернет банкинге такое "висит" Шановний клієнт, Вам необхідно актуалізувати Ваші ідентифікаційні дані*.
Для цього просимо Вас до 31.07.2019р. звернутись до найближчого відділення АТ Ідея Банку.
У випадку непроходження Вами відповідної процедури проведення видаткових операцій за Вашими рахунками після 31.07.2019р. буде зупинено до моменту отримання від Вас відповідної інформації.
Вот уже 11 августа и ничего не произошло
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:51
Минимальный кэшбек в 25 грн. - это с налогами или без? То есть по Онлайн минимальная сумма покупок 500 или 621,12 грн.?
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Vorlon
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:52
Vorlon написав:
Минимальный кэшбек в 25 грн. - это с налогами или без? То есть по Онлайн минимальная сумма покупок 500 или 621,12 грн.?
Идея указывает грязный КБ, т.е. до удержания налогов
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:03
Vorlon написав:
Минимальный кэшбек в 25 грн. - это с налогами или без? То есть по Онлайн минимальная сумма покупок 500 или 621,12 грн.?
Пополняйе в плюс перед каждым месяцем и 25 не нужно платить за пользование.
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