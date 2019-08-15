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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1629163016311632

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 245
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
53
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 21:26

stuermer01 У меня в интернет банкинге такое "висит"


Шановний клієнт, Вам необхідно актуалізувати Ваші ідентифікаційні дані*.

Для цього просимо Вас до 31.07.2019р. звернутись до найближчого відділення АТ Ідея Банку.

У випадку непроходження Вами відповідної процедури проведення видаткових операцій за Вашими рахунками після 31.07.2019р. буде зупинено до моменту отримання від Вас відповідної інформації.

Вот уже 11 августа и ничего не произошло :D
denmayer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:51

Минимальный кэшбек в 25 грн. - это с налогами или без? То есть по Онлайн минимальная сумма покупок 500 или 621,12 грн.?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:52

  Vorlon написав:Минимальный кэшбек в 25 грн. - это с налогами или без? То есть по Онлайн минимальная сумма покупок 500 или 621,12 грн.?

Идея указывает грязный КБ, т.е. до удержания налогов
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:03

  Vorlon написав:Минимальный кэшбек в 25 грн. - это с налогами или без? То есть по Онлайн минимальная сумма покупок 500 или 621,12 грн.?

Пополняйе в плюс перед каждым месяцем и 25 не нужно платить за пользование.
Slx
 
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