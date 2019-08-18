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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1629163016311632

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 245
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
53
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 21:26

stuermer01 У меня в интернет банкинге такое "висит"


Шановний клієнт, Вам необхідно актуалізувати Ваші ідентифікаційні дані*.

Для цього просимо Вас до 31.07.2019р. звернутись до найближчого відділення АТ Ідея Банку.

У випадку непроходження Вами відповідної процедури проведення видаткових операцій за Вашими рахунками після 31.07.2019р. буде зупинено до моменту отримання від Вас відповідної інформації.

Вот уже 11 августа и ничего не произошло :D
denmayer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:51

Минимальный кэшбек в 25 грн. - это с налогами или без? То есть по Онлайн минимальная сумма покупок 500 или 621,12 грн.?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:52

  Vorlon написав:Минимальный кэшбек в 25 грн. - это с налогами или без? То есть по Онлайн минимальная сумма покупок 500 или 621,12 грн.?

Идея указывает грязный КБ, т.е. до удержания налогов
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:03

  Vorlon написав:Минимальный кэшбек в 25 грн. - это с налогами или без? То есть по Онлайн минимальная сумма покупок 500 или 621,12 грн.?

Пополняйе в плюс перед каждым месяцем и 25 не нужно платить за пользование.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:07

  Slx написав:Пополняйе в плюс перед каждым месяцем и 25 не нужно платить за пользование.

Даже если пополнять в плюс, минимальный кэшбек все равно, 25 гривень.
А если оборот нормальный, то абонку платить выгоднее, чем погашать досрочно.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:11

  wig написав:А если оборот нормальный, то абонку платить выгоднее, чем погашать досрочно.

Если нет страховки наверное имелось в виду.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:31

  Vorlon написав:
  wig написав:А если оборот нормальный, то абонку платить выгоднее, чем погашать досрочно.

Если нет страховки наверное имелось в виду.

Думаю, на этом форуме уже все знают, что от страховки нужно отказываться в момент заказа карты. Позже, как в конкурирующих банках, она не отключается.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:36

  wig написав:
  Slx написав:Пополняйе в плюс перед каждым месяцем и 25 не нужно платить за пользование.

Даже если пополнять в плюс, минимальный кэшбек все равно, 25 гривень.
А если оборот нормальный, то абонку платить выгоднее, чем погашать досрочно.

Ага, спасибо. Под "минимальным кешбеком" я подумал минимально требуемый для того, чтобы выйти в 0 по плате за карту... Я про мин. кешбек для засчитывания даже не знал (карту пока только планирую брать).
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:29

Re: Идея Банк

stuermer01 написав:Пришло такое СМС:

"Шановний клієнт, Вам необхідно до 31.08.2019р. звернутись до найближчого відділення АТ «Ідея Банк» для актуалізації Ваших ідентифікаційних даних. В іншому випадку видаткові операції за Вашими рахунками будуть зупинені".

Это при том, что 2 мес. назад я был в банке, идентифицировался и открыл депозит. Позвонил в отделение, говорят (как обычно), что это требование НБУ, каждые 3 года актуализировать, так я 2 мес. назад актуализировал!
Кому-то еще такие СМС пришли?
Мне в прошлом году заблокировали. На то время пару месяцев прошло после предыдущей актуализации. Столб не мог вынести, в отделение пришлось идти.
Інкогніто
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