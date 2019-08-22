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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 сер, 2019 21:26
stuermer01
У меня в интернет банкинге такое "висит" Шановний клієнт, Вам необхідно актуалізувати Ваші ідентифікаційні дані*.
Для цього просимо Вас до 31.07.2019р. звернутись до найближчого відділення АТ Ідея Банку.
У випадку непроходження Вами відповідної процедури проведення видаткових операцій за Вашими рахунками після 31.07.2019р. буде зупинено до моменту отримання від Вас відповідної інформації.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:51
Минимальный кэшбек в 25 грн. - это с налогами или без? То есть по Онлайн минимальная сумма покупок 500 или 621,12 грн.?
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Vorlon
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:52
Vorlon написав:
Минимальный кэшбек в 25 грн. - это с налогами или без? То есть по Онлайн минимальная сумма покупок 500 или 621,12 грн.?
Идея указывает грязный КБ, т.е. до удержания налогов
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:03
Vorlon написав:
Минимальный кэшбек в 25 грн. - это с налогами или без? То есть по Онлайн минимальная сумма покупок 500 или 621,12 грн.?
Пополняйе в плюс перед каждым месяцем и 25 не нужно платить за пользование.
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Slx
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:07
Slx написав:
Пополняйе в плюс перед каждым месяцем и 25 не нужно платить за пользование.
Даже если пополнять в плюс, минимальный кэшбек все равно, 25 гривень.
А если оборот нормальный, то абонку платить выгоднее, чем погашать досрочно.
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wig
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:11
wig написав:
А если оборот нормальный, то абонку платить выгоднее, чем погашать досрочно.
Если нет страховки наверное имелось в виду.
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Vorlon
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:31
Vorlon написав: wig написав:
А если оборот нормальный, то абонку платить выгоднее, чем погашать досрочно.
Если нет страховки наверное имелось в виду.
Думаю, на этом форуме уже все знают, что от страховки нужно отказываться в момент заказа карты. Позже, как в конкурирующих банках, она не отключается.
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wig
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:36
wig написав: Slx написав:
Пополняйе в плюс перед каждым месяцем и 25 не нужно платить за пользование.
Даже если пополнять в плюс, минимальный кэшбек все равно, 25 гривень.
А если оборот нормальный, то абонку платить выгоднее, чем погашать досрочно.
Ага, спасибо. Под "минимальным кешбеком" я подумал минимально требуемый для того, чтобы выйти в 0 по плате за карту... Я про мин. кешбек для засчитывания даже не знал (карту пока только планирую брать).
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Slx
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Додано: Пон 19 сер, 2019 13:29
stuermer01 написав:Пришло такое СМС:
"Шановний клієнт, Вам необхідно до 31.08.2019р. звернутись до найближчого відділення АТ «Ідея Банк» для актуалізації Ваших ідентифікаційних даних. В іншому випадку видаткові операції за Вашими рахунками будуть зупинені".
Это при том, что 2 мес. назад я был в банке, идентифицировался и открыл депозит. Позвонил в отделение, говорят (как обычно), что это требование НБУ, каждые 3 года актуализировать, так я 2 мес. назад актуализировал!
Кому-то еще такие СМС пришли?
Мне в прошлом году заблокировали. На то время пару месяцев прошло после предыдущей актуализации. Столб не мог вынести, в отделение пришлось идти.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 01:09
denmayer написав:stuermer01
У меня в интернет банкинге такое "висит" Шановний клієнт, Вам необхідно актуалізувати Ваші ідентифікаційні дані*.
Для цього просимо Вас до 31.07.2019р. звернутись до найближчого відділення АТ Ідея Банку.
У випадку непроходження Вами відповідної процедури проведення видаткових операцій за Вашими рахунками після 31.07.2019р. буде зупинено до моменту отримання від Вас відповідної інформації.
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Рискуете.... Актуализацию можно пройти и на кредитной точке.
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