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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1630163116321633

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 245
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
53
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:07

  anikola13 написав:Рискуете.... Актуализацию можно пройти и на кредитной точке.

Вы правы! :( Депозит в интернет банкинге не давало переоформить, требовало актуализацию.
Но карта работала в обычном режиме.
denmayer
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:10

Re: Идея Банк

Если закинуть по р2р платеж, он завтра поведётся по счету?
Боюсь СЭП отправлять с моно. 6 тысяч всего, но вдруг начнут крысить
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлень: 3090
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  #<1 ... 1630163116321633
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