Вы правы! Депозит в интернет банкинге не давало переоформить, требовало актуализацию.
Но карта работала в обычном режиме.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 сер, 2019 19:07
Додано: Чет 29 сер, 2019 13:10
Re: Идея Банк
Если закинуть по р2р платеж, он завтра поведётся по счету?
Боюсь СЭП отправлять с моно. 6 тысяч всего, но вдруг начнут крысить
Размер имеет значение.
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