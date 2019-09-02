Идея Банк
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Додано: Суб 31 сер, 2019 15:56
Aps написав: 2XL написав: clientage написав:
А вот тааак, это ж иДея
Юзайте р2р через Моню
Как... сердцем (академии так для приличия) чувствовал - делал погашение на день раньше. Но осадок остался )
В пятницу с утреца СЭП прекрасно все загасил. Вот вечерние эксперименты могут и огорчить.
Добавил в тот пост скрин выписки.
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2XL
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Додано: Суб 31 сер, 2019 16:16
2XL написав: Stringer написав: 2XL написав:
Если закинуть по р2р платеж, он завтра поведётся по счету?
Боюсь СЭП отправлять с моно. 6 тысяч всего, но вдруг начнут крысить
Сегодня
С каких пор в тот же день?
Вообще отправил СЭП и получил уникальную ситуацию. Такого ещё не было. По выписке средства зачислены на счёт в тот же день, погашение задолженности прошло следующим. СМС тоже пришло на следущий день.
Списание долга проводится в последний рабочий день месяца, а до этого деньги на счету учитываются как собственные.
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Bosstone
в Суб 31 сер, 2019 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Bosstone
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Додано: Суб 31 сер, 2019 16:19
В данном случае не имеет смысла что и как считается. СЭП был в один день, средства поступили на следующий.
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2XL
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Додано: Суб 31 сер, 2019 16:30
У меня с идейкой вообще хрень какая-то приключилась.
В пятницу с утра, как порядочный, отправил два сэпа для погашения Онлайн и Вайт.
Сейчас наблюдаю в ИБ, что один платеж упал на карточку, но не упал на счёт.
Второй - наоборот: упал на счёт, но не упал на карточку.
Жесть какая-то.
Или то у них ИБ криво отображает ?
mustbe
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Додано: Нед 01 вер, 2019 13:27
Как активировать карточку кредитную КБ, выданную на кредитной точке вместо закончившейся?
На горячке не хотят активировать. Советуют через платную проверку баланса через банкомат.
anikola13
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Додано: Нед 01 вер, 2019 13:33
Через кассу банка - бесплатно
mustbe
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Додано: Пон 02 вер, 2019 09:00
anikola13 написав:
Как активировать карточку кредитную КБ, выданную на кредитной точке вместо закончившейся?
На горячке не хотят активировать. Советуют через платную проверку баланса через банкомат.
Можно и через бесплатную проверку баланса в банкомате Идеи.
dengon
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Додано: Пон 02 вер, 2019 14:51
dengon написав: anikola13 написав:
Как активировать карточку кредитную КБ, выданную на кредитной точке вместо закончившейся?
На горячке не хотят активировать. Советуют через платную проверку баланса через банкомат.
Можно и через бесплатную проверку баланса в банкомате Идеи.
)) только надо уточнить, что банкомат в отделении банка - большая редкость
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2XL
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Додано: Вів 03 вер, 2019 00:42
Скажите, а перевод PayPal, где 4% с копейками комиса + 0,3$ - это оплата инет, чтобы кешбек начисляли по Блонд Онлайн? Какой там MCC?
И входит ли в первую транзакцию оплата коммуналки с 10% кешбека, раз уж написано "любая кроме перевода"?
Slx
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