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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1631163216331634

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 245
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
53
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 15:56

Re: Идея Банк

Aps написав:
2XL написав:
clientage написав:А вот тааак, это ж иДея :mrgreen:
Юзайте р2р через Моню :)
Как... сердцем (академии так для приличия) чувствовал - делал погашение на день раньше. Но осадок остался )


В пятницу с утреца СЭП прекрасно все загасил. Вот вечерние эксперименты могут и огорчить.
Добавил в тот пост скрин выписки.
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 16:16

  2XL написав:
Stringer написав:
  2XL написав:Если закинуть по р2р платеж, он завтра поведётся по счету?
Боюсь СЭП отправлять с моно. 6 тысяч всего, но вдруг начнут крысить

Сегодня


С каких пор в тот же день?

Вообще отправил СЭП и получил уникальную ситуацию. Такого ещё не было. По выписке средства зачислены на счёт в тот же день, погашение задолженности прошло следующим. СМС тоже пришло на следущий день.

Списание долга проводится в последний рабочий день месяца, а до этого деньги на счету учитываются как собственные.
Востаннє редагувалось Bosstone в Суб 31 сер, 2019 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 16:19

Re: Идея Банк

В данном случае не имеет смысла что и как считается. СЭП был в один день, средства поступили на следующий.
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 16:30

У меня с идейкой вообще хрень какая-то приключилась.
В пятницу с утра, как порядочный, отправил два сэпа для погашения Онлайн и Вайт.
Сейчас наблюдаю в ИБ, что один платеж упал на карточку, но не упал на счёт.
Второй - наоборот: упал на счёт, но не упал на карточку.
Жесть какая-то.
Или то у них ИБ криво отображает ?
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mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 13:27

Как активировать карточку кредитную КБ, выданную на кредитной точке вместо закончившейся?
На горячке не хотят активировать. Советуют через платную проверку баланса через банкомат.
anikola13
 
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Через кассу банка - бесплатно
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 09:00

  anikola13 написав:Как активировать карточку кредитную КБ, выданную на кредитной точке вместо закончившейся?
На горячке не хотят активировать. Советуют через платную проверку баланса через банкомат.

Можно и через бесплатную проверку баланса в банкомате Идеи.
dengon
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 14:51

Re: Идея Банк

dengon написав:
  anikola13 написав:Как активировать карточку кредитную КБ, выданную на кредитной точке вместо закончившейся?
На горячке не хотят активировать. Советуют через платную проверку баланса через банкомат.

Можно и через бесплатную проверку баланса в банкомате Идеи.
)) только надо уточнить, что банкомат в отделении банка - большая редкость
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 00:42

Re: Идея Банк

Скажите, а перевод PayPal, где 4% с копейками комиса + 0,3$ - это оплата инет, чтобы кешбек начисляли по Блонд Онлайн? Какой там MCC?
И входит ли в первую транзакцию оплата коммуналки с 10% кешбека, раз уж написано "любая кроме перевода"?
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