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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 12:42
anis написав:
кеша за коммуналку по онлайну нет
Смотря где платить
Если в TAS2U - то очень даже есть.
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dengon
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Додано: Вів 03 вер, 2019 13:09
dengon написав: anis написав:
кеша за коммуналку по онлайну нет
Смотря где платить
Если в TAS2U - то очень даже есть.
І якщо там є ваші компанії
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Додано: Вів 03 вер, 2019 13:35
dengon написав:
Если в TAS2U - то очень даже есть.
это скорей исключение из правила, с их то списком
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anis
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Додано: Сер 04 вер, 2019 10:08
Регулярні Платежі в системі онлайн банк від ідеї працюють? Хтось тестував? В якій година виконуються?
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tarasum
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Додано: Сер 04 вер, 2019 10:21
Так дорого ж, кому эт нуна
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 04 вер, 2019 11:23
clientage написав:
Так дорого ж, кому эт нуна
Регулярка по комуналці якби без комісії. КЦ каже що регулярка не працює в онлайн банку,тільки у відділенні,хоча все створюється. Цікаво чи виконується наступного разу.
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tarasum
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Додано: Сер 04 вер, 2019 12:30
Flamingo написав: tarasum написав: clientage написав:
Так дорого ж, кому эт нуна
Регулярка по комуналці якби без комісії.
Так бесплатно это и есть дорого. Изюма нет
Практично вся комуналка з комісією,тому без комісії вигідно))
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tarasum
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