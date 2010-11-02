Смотря где платить
Если в TAS2U - то очень даже есть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 12:42
Додано: Вів 03 вер, 2019 13:09
Додано: Вів 03 вер, 2019 13:35
Re: Идея Банк
Додано: Сер 04 вер, 2019 10:08
Re: Идея Банк
Регулярні Платежі в системі онлайн банк від ідеї працюють? Хтось тестував? В якій година виконуються?
Додано: Сер 04 вер, 2019 10:21
Re: Идея Банк
Так дорого ж, кому эт нуна
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:23
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:38
Додано: Сер 04 вер, 2019 12:30
Додано: Сер 04 вер, 2019 13:18
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:36
Вопрос по КБО
Коллеги, тут на спор доказал свое же предположение, что получу КБО и получил. К своему удивлению вроде бы даже без страховки (договора страха не подписывал точно - в названии пакета "ins" отсутвует). Возможно все потому что кура с ГЛ напутала и изначально, когда я пришел в отделение мне пытались всучить КБВ и "блю" в нагрузку. По настойчивой моей просьбе все переделали на КБО, что вылилось в лишнюю потерю почти часа времени. Но это как бы предыстория. Тепер вопрос: правильно я понимаю, что если у мну нет страховки то в последний рабочий день месяца можно и не обнуляться, а надо обнулится лишь в ИД чтобы избежать 25 грн. абонки? Кстати параллельно всплыл второй вопрос - если гасится СЭПом то можно это делать и в ИД? или задолженности уже не должно быть на утро ИД?
Заранее - за ответы "мучас грасиас"
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