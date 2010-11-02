Додано: Чет 05 вер, 2019 16:36

Коллеги, тут на спор доказал свое же предположение, что получу КБО и получил. К своему удивлению вроде бы даже без страховки (договора страха не подписывал точно - в названии пакета "ins" отсутвует). Возможно все потому что кура с ГЛ напутала и изначально, когда я пришел в отделение мне пытались всучить КБВ и "блю" в нагрузку. По настойчивой моей просьбе все переделали на КБО, что вылилось в лишнюю потерю почти часа времени. Но это как бы предыстория. Тепер вопрос: правильно я понимаю, что если у мну нет страховки то в последний рабочий день месяца можно и не обнуляться, а надо обнулится лишь в ИД чтобы избежать 25 грн. абонки? Кстати параллельно всплыл второй вопрос - если гасится СЭПом то можно это делать и в ИД? или задолженности уже не должно быть на утро ИД?Заранее - за ответы "мучас грасиас"