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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 245
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
53
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 12:42

  anis написав:кеша за коммуналку по онлайну нет

Смотря где платить :D
Если в TAS2U - то очень даже есть.
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:09

  dengon написав:
  anis написав:кеша за коммуналку по онлайну нет

Смотря где платить :D
Если в TAS2U - то очень даже есть.

І якщо там є ваші компанії
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:35

Re: Идея Банк

  dengon написав:Если в TAS2U - то очень даже есть.

это скорей исключение из правила, с их то списком
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:08

Re: Идея Банк

Регулярні Платежі в системі онлайн банк від ідеї працюють? Хтось тестував? В якій година виконуються?
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:21

Re: Идея Банк

Так дорого ж, кому эт нуна
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:23

  clientage написав:Так дорого ж, кому эт нуна

Регулярка по комуналці якби без комісії. КЦ каже що регулярка не працює в онлайн банку,тільки у відділенні,хоча все створюється. Цікаво чи виконується наступного разу.
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:38

  tarasum написав:
  clientage написав:Так дорого ж, кому эт нуна

Регулярка по комуналці якби без комісії.
Так бесплатно это и есть дорого. Изюма нет :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:30

  Flamingo написав:
  tarasum написав:
  clientage написав:Так дорого ж, кому эт нуна

Регулярка по комуналці якби без комісії.
Так бесплатно это и есть дорого. Изюма нет :(

Практично вся комуналка з комісією,тому без комісії вигідно))
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:18

  tarasum написав:
  Flamingo написав:
  tarasum написав:Регулярка по комуналці якби без комісії.
Так бесплатно это и есть дорого. Изюма нет :(

Практично вся комуналка з комісією,тому без комісії вигідно))

К счастью есть еще пути оплаты комуналя одновременно и с изюмом и без комиса. Так что тут дорого. :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:36

Вопрос по КБО

Коллеги, тут на спор доказал свое же предположение, что получу КБО и получил. К своему удивлению вроде бы даже без страховки (договора страха не подписывал точно - в названии пакета "ins" отсутвует). Возможно все потому что кура с ГЛ напутала и изначально, когда я пришел в отделение мне пытались всучить КБВ и "блю" в нагрузку. По настойчивой моей просьбе все переделали на КБО, что вылилось в лишнюю потерю почти часа времени. Но это как бы предыстория. Тепер вопрос: правильно я понимаю, что если у мну нет страховки то в последний рабочий день месяца можно и не обнуляться, а надо обнулится лишь в ИД чтобы избежать 25 грн. абонки? Кстати параллельно всплыл второй вопрос - если гасится СЭПом то можно это делать и в ИД? или задолженности уже не должно быть на утро ИД?
Заранее - за ответы "мучас грасиас" ;)
Flamingo
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