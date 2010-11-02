|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:34
Если на последний рабочий день месяца будет задолженность, 25 грн спишут
-
anis
-
-
- Повідомлень: 1902
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:00
anis написав:
Если на последний рабочий день месяца будет задолженность, 25 грн спишут
Вы нас не путайте
По новым правилам (ДКБО), принятым дето весною 2018, на конец месяца считают страховку и кэшбек.
А абонка расчитывается в ИД. Мона подгадать, шобы ИД было 1го числа.
Я гашу СЭПом утренним поездом с Алки, пару раз рискнул и обеденным.
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29088
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2329 раз.
- Подякували: 3357 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:23
clientage написав: anis написав:
Если на последний рабочий день месяца будет задолженность, 25 грн спишут
Вы нас не путайте
По новым правилам (ДКБО), принятым дето весною 2018, на конец месяца считают страховку и кэшбек.
А абонка расчитывается в ИД. Мона подгадать, шобы ИД было 1го числа.
Я гашу СЭПом утренним поездом с Алки, пару раз рискнул и обеденным.
Не знаю что у вас, у меня каждый последний день месяца -25 грн
#7Списання комiсii за обслуговування рахунку (КК)
Страховки на карте у меня нет вообще.
-
anis
-
-
- Повідомлень: 1902
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:24
anis написав: clientage написав: anis написав:
Если на последний рабочий день месяца будет задолженность, 25 грн спишут
Вы нас не путайте
По новым правилам (ДКБО), принятым дето весною 2018, на конец месяца считают страховку и кэшбек.
А абонка расчитывается в ИД. Мона подгадать, шобы ИД было 1го числа.
Я гашу СЭПом утренним поездом с Алки, пару раз рискнул и обеденным.
Не знаю что у вас, у меня каждый последний день месяца -25 грн
#7Списання комiсii за обслуговування рахунку (КК)
Страховки на карте у меня нет вообще.
Значит у вас СТАРАЯ кредитка, еще до весны 18го
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29088
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2329 раз.
- Подякували: 3357 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:25
clientage написав: anis написав:
clientage написав:[quote="4740217:anis"]Если на последний рабочий день месяца будет задолженность, 25 грн спишут
Вы нас не путайте
По новым правилам (ДКБО), принятым дето весною 2018, на конец месяца считают страховку и кэшбек.
А абонка расчитывается в ИД. Мона подгадать, шобы ИД было 1го числа.
Я гашу СЭПом утренним поездом с Алки, пару раз рискнул и обеденным.
Не знаю что у вас, у меня каждый последний день месяца -25 грн
#7Списання комiсii за обслуговування рахунку (КК)
Страховки на карте у меня нет вообще.
Значит у вас СТАРАЯ кредитка, еще до весны 18го[/quote]Ну как сказать старая получена летом этого года)))
-
anis
-
-
- Повідомлень: 1902
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:29
anis написав:
clientage написав:Значит у вас СТАРАЯ кредитка, еще до весны 18го
Ну как сказать старая получена летом этого года)))
Када ИД?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29088
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2329 раз.
- Подякували: 3357 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:29
clientage написав: anis написав:
clientage написав:Значит у вас СТАРАЯ кредитка, еще до весны 18го
Ну как сказать старая получена летом этого года)))
Када ИД?
Пятого
Ps
По тарифу
2.1 Обслуговування основної картки в місяць, без ПДВ 25,00 грн.
Щомісячно в останній банківський день місяця при
наявності заборгованості, починаючи з місяця,
наступного за місяцем відкриття рахунку
-
anis
-
-
- Повідомлень: 1902
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|75549
|8996581
|
|
|5337
|703392
|
|
|646
|84372
|
|