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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1633163416351636

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 245
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
53
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:34

Re: Идея Банк

Если на последний рабочий день месяца будет задолженность, 25 грн спишут
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:00

  anis написав:Если на последний рабочий день месяца будет задолженность, 25 грн спишут

Вы нас не путайте :roll:
По новым правилам (ДКБО), принятым дето весною 2018, на конец месяца считают страховку и кэшбек.
А абонка расчитывается в ИД. Мона подгадать, шобы ИД было 1го числа.
Я гашу СЭПом утренним поездом с Алки, пару раз рискнул и обеденным.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:23

Re: Идея Банк

clientage написав:
  anis написав:Если на последний рабочий день месяца будет задолженность, 25 грн спишут

Вы нас не путайте :roll:
По новым правилам (ДКБО), принятым дето весною 2018, на конец месяца считают страховку и кэшбек.
А абонка расчитывается в ИД. Мона подгадать, шобы ИД было 1го числа.
Я гашу СЭПом утренним поездом с Алки, пару раз рискнул и обеденным.
Не знаю что у вас, у меня каждый последний день месяца -25 грн

#7Списання комiсii за обслуговування рахунку (КК)
Страховки на карте у меня нет вообще.
anis
 
Повідомлень: 1902
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:24

  anis написав:
clientage написав:
  anis написав:Если на последний рабочий день месяца будет задолженность, 25 грн спишут

Вы нас не путайте :roll:
По новым правилам (ДКБО), принятым дето весною 2018, на конец месяца считают страховку и кэшбек.
А абонка расчитывается в ИД. Мона подгадать, шобы ИД было 1го числа.
Я гашу СЭПом утренним поездом с Алки, пару раз рискнул и обеденным.
Не знаю что у вас, у меня каждый последний день месяца -25 грн

#7Списання комiсii за обслуговування рахунку (КК)
Страховки на карте у меня нет вообще.

Значит у вас СТАРАЯ кредитка, еще до весны 18го
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 29088
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:25

Re: Идея Банк

clientage написав:
  anis написав:
clientage написав:[quote="4740217:anis"]Если на последний рабочий день месяца будет задолженность, 25 грн спишут

Вы нас не путайте :roll:
По новым правилам (ДКБО), принятым дето весною 2018, на конец месяца считают страховку и кэшбек.
А абонка расчитывается в ИД. Мона подгадать, шобы ИД было 1го числа.
Я гашу СЭПом утренним поездом с Алки, пару раз рискнул и обеденным.
Не знаю что у вас, у меня каждый последний день месяца -25 грн

#7Списання комiсii за обслуговування рахунку (КК)
Страховки на карте у меня нет вообще.

Значит у вас СТАРАЯ кредитка, еще до весны 18го[/quote]Ну как сказать старая получена летом этого года)))
anis
 
Повідомлень: 1902
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:29

  anis написав:
clientage написав:Значит у вас СТАРАЯ кредитка, еще до весны 18го
Ну как сказать старая получена летом этого года)))

Када ИД?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:29

Re: Идея Банк

clientage написав:
  anis написав:
clientage написав:Значит у вас СТАРАЯ кредитка, еще до весны 18го
Ну как сказать старая получена летом этого года)))

Када ИД?
Пятого
Ps
По тарифу
2.1 Обслуговування основної картки в місяць, без ПДВ 25,00 грн.
Щомісячно в останній банківський день місяця при
наявності заборгованості, починаючи з місяця,
наступного за місяцем відкриття рахунку
anis
 
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  #<1 ... 1633163416351636
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