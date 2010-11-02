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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1635163616371638>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 245
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
53
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:46

  anis написав:
clientage написав:Угуу, тож уже нашёл, сорри :oops:
То страх снимается в ИД
И проценты

Хочу уточнить правильно ли я понял - то есть для избежания 25 грн. все гасится в последний рабочий день. ИД при отсутсвии страха особого значения в этом случае не имеет? Или начисленные % надо гасить сразу?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:47

Ну ИД ж именно под %% и заточена. А у кого есть страховка, то к ОМП просто добавляют +1% на страховку
А вот абонка и КБ привязаны на конец месяца :wink:
У меня ИД 12го, вот я дважды гашу Білявку: в посл. рабочий и 12го. До сих пор в ИБ светится -0.01грн 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:51

Re: Идея Банк

Flamingo написав:
  anis написав:
clientage написав:Угуу, тож уже нашёл, сорри :oops:
То страх снимается в ИД
И проценты

Хочу уточнить правильно ли я понял - то есть для избежания 25 грн. все гасится в последний рабочий день. ИД при отсутсвии страха особого значения в этом случае не имеет? Или начисленные % надо гасить сразу?
Если большие траты то и 25 грн не страшны, только следить чтоб из грейса не выпасть
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:00

  Flamingo написав:
  anis написав:
clientage написав:Угуу, тож уже нашёл, сорри :oops:
То страх снимается в ИД
И проценты

Хочу уточнить правильно ли я понял - то есть для избежания 25 грн. все гасится в последний рабочий день. ИД при отсутсвии страха особого значения в этом случае не имеет? Или начисленные % надо гасить сразу?

Ну да. Ничо сразу гасить не нуна, тут грейс 60дн (за 25грн, а у Алки за 60).
Если нет страха, то те 25грн при обороте до 10К/мес мона смело переморгать.
А при ограничении на КБ в 500грн особого смысла в обороте более 10К/мес я и не вижу :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:13

  clientage написав:А при ограничении на КБ в 500грн особого смысла в обороте более 10К/мес я и не вижу :wink:

Ну, это смотря по каким категориям проходят обороты
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:14

  mustbe написав:
  clientage написав:А при ограничении на КБ в 500грн особого смысла в обороте более 10К/мес я и не вижу :wink:

Ну, это смотря по каким категориям проходят обороты

тока по категориям за 5% :)
Для др. категорий есть др. карты :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:17

  clientage написав:тока по категориям за 5% :)
Для др. категорий есть др. карты :)

Другие карты - то другие карты.
Но тут же тоже надо пятихатку поднять
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:21

Re: Идея Банк

  mustbe написав:Но тут же тоже надо пятихатку поднять

сковородку, но надщербленную... так реально -- на 18,5% :lol:
Капеец, почти 5 части сковородки нема :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:23

  clientage написав:сковородку, но надщербленную...

такотож )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:29

  clientage написав:
  mustbe написав:Но тут же тоже надо пятихатку поднять

сковородку, но надщербленную... так реально -- на 18,5% :lol:
Капеец, почти 5 части сковородки нема :mrgreen:

Пятую часть сковородки шаромыга домажет.
guntherhouse777
 
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