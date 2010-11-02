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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:46
anis написав: clientage написав:
Угуу, тож уже нашёл, сорри
То страх снимается в ИД
И проценты
Хочу уточнить правильно ли я понял - то есть для избежания 25 грн. все гасится в последний рабочий день. ИД при отсутсвии страха особого значения в этом случае не имеет? Или начисленные % надо гасить сразу?
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Flamingo
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Додано: Чет 05 вер, 2019 18:47
Ну ИД ж именно под %% и заточена. А у кого есть страховка, то к ОМП просто добавляют +1% на страховку
А вот абонка и КБ привязаны на конец месяца
У меня ИД 12го, вот я дважды гашу Білявку: в посл. рабочий и 12го. До сих пор в ИБ светится -0.01грн
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 05 вер, 2019 18:51
Flamingo написав: anis написав: clientage написав:
Угуу, тож уже нашёл, сорри
То страх снимается в ИД
И проценты
Хочу уточнить правильно ли я понял - то есть для избежания 25 грн. все гасится в последний рабочий день. ИД при отсутсвии страха особого значения в этом случае не имеет? Или начисленные % надо гасить сразу?
Если большие траты то и 25 грн не страшны, только следить чтоб из грейса не выпасть
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anis
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Додано: Чет 05 вер, 2019 19:00
Flamingo написав: anis написав: clientage написав:
Угуу, тож уже нашёл, сорри
То страх снимается в ИД
И проценты
Хочу уточнить правильно ли я понял - то есть для избежания 25 грн. все гасится в последний рабочий день. ИД при отсутсвии страха особого значения в этом случае не имеет? Или начисленные % надо гасить сразу?
Ну да. Ничо сразу гасить не нуна, тут грейс 60дн (за 25грн, а у Алки за 60).
Если нет страха, то те 25грн при обороте до 10К/мес мона смело переморгать.
А при ограничении на КБ в 500грн особого смысла в обороте более 10К/мес я и не вижу
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 05 вер, 2019 19:13
clientage написав:
А при ограничении на КБ в 500грн особого смысла в обороте более 10К/мес я и не вижу
Ну, это смотря по каким категориям проходят обороты
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mustbe
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Додано: Чет 05 вер, 2019 19:14
mustbe написав: clientage написав:
А при ограничении на КБ в 500грн особого смысла в обороте более 10К/мес я и не вижу
Ну, это смотря по каким категориям проходят обороты
тока по категориям за 5%
Для др. категорий есть др. карты
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 05 вер, 2019 19:17
clientage написав:
тока по категориям за 5%
Для др. категорий есть др. карты
Другие карты - то другие карты.
Но тут же тоже надо пятихатку поднять
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mustbe
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Додано: Чет 05 вер, 2019 19:21
mustbe написав:
Но тут же тоже надо пятихатку поднять
сковородку, но надщербленную... так реально -- на 18,5%
Капеец, почти 5 части сковородки нема
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 05 вер, 2019 19:23
clientage написав:
сковородку, но надщербленную...
такотож )
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mustbe
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Додано: Чет 05 вер, 2019 19:29
clientage написав: mustbe написав:
Но тут же тоже надо пятихатку поднять
сковородку, но надщербленную... так реально -- на 18,5%
Капеец, почти 5 части сковородки нема
Пятую часть сковородки шаромыга домажет.
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guntherhouse777
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Чет 05 вер, 2019 19:54
anis
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