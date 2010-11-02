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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:38
mustbe написав: clientage написав:
А при ограничении на КБ в 500грн особого смысла в обороте более 10К/мес я и не вижу
Ну, это смотря по каким категориям проходят обороты
Эта карта только для онлайн, я все перевел на онлайн каждый месяц упираюсь в 500 лимита
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Додано: Чет 05 вер, 2019 19:39
Ну дето 1/7-8 може и выйдет, а... 2/35 ещё нуна таки поискать
... делайте хоть что-нибудь!
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Чет 05 вер, 2019 19:54
anis
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