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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1635163616371638

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 245
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
53
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:38

Re: Идея Банк

mustbe написав:
  clientage написав:А при ограничении на КБ в 500грн особого смысла в обороте более 10К/мес я и не вижу :wink:

Ну, это смотря по каким категориям проходят обороты
Эта карта только для онлайн, я все перевел на онлайн каждый месяц упираюсь в 500 лимита
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:39

Ну дето 1/7-8 може и выйдет, а... 2/35 ещё нуна таки поискать :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1635163616371638
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