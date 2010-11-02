Эта карта только для онлайн, я все перевел на онлайн каждый месяц упираюсь в 500 лимита
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:38
Re: Идея Банк
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:39
Ну дето 1/7-8 може и выйдет, а... 2/35 ещё нуна таки поискать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:40
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:03
Re: Идея Банк
Глупый вопрос - знаю... но что такое ИД? Индивидуальная Дата оплаты страховки? Минимального ежемесячного платежа?
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:51
Re: Идея Банк
Индивид. Дата расчёта задолженности. Это согласно ДКБО иДеи то, шо у др. банок -- РД
Идея параллельно юзает общую РД (конец мес) для старых договоров, и вот ИД -- для новых
... делайте хоть что-нибудь!
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