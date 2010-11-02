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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1635163616371638

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 245
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
53
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:38

Re: Идея Банк

mustbe написав:
  clientage написав:А при ограничении на КБ в 500грн особого смысла в обороте более 10К/мес я и не вижу :wink:

Ну, это смотря по каким категориям проходят обороты
Эта карта только для онлайн, я все перевел на онлайн каждый месяц упираюсь в 500 лимита
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:39

Ну дето 1/7-8 може и выйдет, а... 2/35 ещё нуна таки поискать :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:40

  clientage написав:У меня ИД 12го, вот я дважды гашу Білявку: в посл. рабочий и 12го.

А якщо ІД 3те то бажано з 1 по 3 карту не юзать?
Або гасить 3го зранку?
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:03

Re: Идея Банк

Глупый вопрос - знаю... но что такое ИД? Индивидуальная Дата оплаты страховки? Минимального ежемесячного платежа?
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:51

Re: Идея Банк

Индивид. Дата расчёта задолженности. Это согласно ДКБО иДеи то, шо у др. банок -- РД
Идея параллельно юзает общую РД (конец мес) для старых договоров, и вот ИД -- для новых
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:04

  KVV написав:
  clientage написав:У меня ИД 12го, вот я дважды гашу Білявку: в посл. рабочий и 12го.

А якщо ІД 3те то бажано з 1 по 3 карту не юзать?
Або гасить 3го зранку?
я б не юзав
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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