|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:38
mustbe написав: clientage написав:
А при ограничении на КБ в 500грн особого смысла в обороте более 10К/мес я и не вижу
Ну, это смотря по каким категориям проходят обороты
Эта карта только для онлайн, я все перевел на онлайн каждый месяц упираюсь в 500 лимита
-
anis
-
-
- Повідомлень: 1906
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:39
Ну дето 1/7-8 може и выйдет, а... 2/35 ещё нуна таки поискать
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29111
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2331 раз.
- Подякували: 3361 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:40
clientage написав:
У меня ИД 12го, вот я дважды гашу Білявку: в посл. рабочий и 12го.
А якщо ІД 3те то бажано з 1 по 3 карту не юзать?
Або гасить 3го зранку?
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 170
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:03
Глупый вопрос - знаю... но что такое ИД? Индивидуальная Дата оплаты страховки? Минимального ежемесячного платежа?
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 127
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:51
Индивид. Дата расчёта задолженности. Это согласно ДКБО иДеи то, шо у др. банок -- РД
Идея параллельно юзает общую РД (конец мес) для старых договоров, и вот ИД -- для новых
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29111
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2331 раз.
- Подякували: 3361 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:04
KVV написав: clientage написав:
У меня ИД 12го, вот я дважды гашу Білявку: в посл. рабочий и 12го.
А якщо ІД 3те то бажано з 1 по 3 карту не юзать?
Або гасить 3го зранку?
я б не юзав
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29111
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2331 раз.
- Подякували: 3361 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|75686
|9002649
|
П'ят 06 вер, 2019 14:25
Arien
|
|5354
|704370
|
П'ят 06 вер, 2019 12:48
ruvex
|
|34922
|4319003
|
|