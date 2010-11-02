Эта карта только для онлайн, я все перевел на онлайн каждый месяц упираюсь в 500 лимита
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:38
Re: Идея Банк
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:39
Ну дето 1/7-8 може и выйдет, а... 2/35 ещё нуна таки поискать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:40
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:03
Re: Идея Банк
Глупый вопрос - знаю... но что такое ИД? Индивидуальная Дата оплаты страховки? Минимального ежемесячного платежа?
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:51
Re: Идея Банк
Индивид. Дата расчёта задолженности. Это согласно ДКБО иДеи то, шо у др. банок -- РД
Идея параллельно юзает общую РД (конец мес) для старых договоров, и вот ИД -- для новых
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:04
я б не юзав
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:38
Бардак банк! Регулярні Платежі не коректно працюють,точніше перший раз виконуються і все. Чому? Вони ще не налаштовані,а коли будуть працювати ніхто не знає,тоді чого їх дозволяти використання?
КЦ видумує різні причини,заявку не хочуть створювати. Таке може бути?
Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:16
Идея Банк
Подскажите, и если не сложно поподробней (и без сокращений), как открыть одну кредитку без страховки (нужна для расчетов в магазинах, наверно Card Blanche White), как ее лучше заказать (через горячку или отделение) 2% меня в принципе устраивают. Какой лимит наливают?
И уточнение с тарифов - правильно ли я понял
1. Что если буду тратить в месяц более 3600грн. (3000грн. без ПДВ), то абонка в 25грн. начисляться не будет.
2. Погашать задолженность надо в конце месяца? А как же тогда пільг. період в два месяца?
3. Погашать можно налом в кассе? А то СЭП... это через личный кабинет по реквизитам банка?)
4. Др. подводных камней нет?
Сорри, что чайник
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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