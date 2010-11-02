Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:16

Подскажите, и если не сложно поподробней (и без сокращений), как открыть одну кредитку без страховки (нужна для расчетов в магазинах, наверно Card Blanche White), как ее лучше заказать (через горячку или отделение) 2% меня в принципе устраивают. Какой лимит наливают?

И уточнение с тарифов - правильно ли я понял

1. Что если буду тратить в месяц более 3600грн. (3000грн. без ПДВ), то абонка в 25грн. начисляться не будет.

2. Погашать задолженность надо в конце месяца? А как же тогда пільг. період в два месяца?

3. Погашать можно налом в кассе? А то СЭП... это через личный кабинет по реквизитам банка?)

4. Др. подводных камней нет?

Сорри, что чайник