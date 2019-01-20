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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1635163616371638

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 245
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
53
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:38

Re: Идея Банк

mustbe написав:
  clientage написав:А при ограничении на КБ в 500грн особого смысла в обороте более 10К/мес я и не вижу :wink:

Ну, это смотря по каким категориям проходят обороты
Эта карта только для онлайн, я все перевел на онлайн каждый месяц упираюсь в 500 лимита
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:39

Ну дето 1/7-8 може и выйдет, а... 2/35 ещё нуна таки поискать :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:40

  clientage написав:У меня ИД 12го, вот я дважды гашу Білявку: в посл. рабочий и 12го.

А якщо ІД 3те то бажано з 1 по 3 карту не юзать?
Або гасить 3го зранку?
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:03

Re: Идея Банк

Глупый вопрос - знаю... но что такое ИД? Индивидуальная Дата оплаты страховки? Минимального ежемесячного платежа?
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:51

Re: Идея Банк

Индивид. Дата расчёта задолженности. Это согласно ДКБО иДеи то, шо у др. банок -- РД
Идея параллельно юзает общую РД (конец мес) для старых договоров, и вот ИД -- для новых
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:04

  KVV написав:
  clientage написав:У меня ИД 12го, вот я дважды гашу Білявку: в посл. рабочий и 12го.

А якщо ІД 3те то бажано з 1 по 3 карту не юзать?
Або гасить 3го зранку?
я б не юзав
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:38

Бардак банк! Регулярні Платежі не коректно працюють,точніше перший раз виконуються і все. Чому? Вони ще не налаштовані,а коли будуть працювати ніхто не знає,тоді чого їх дозволяти використання?
КЦ видумує різні причини,заявку не хочуть створювати. Таке може бути?
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:16

Идея Банк

Подскажите, и если не сложно поподробней (и без сокращений), как открыть одну кредитку без страховки (нужна для расчетов в магазинах, наверно Card Blanche White), как ее лучше заказать (через горячку или отделение) 2% меня в принципе устраивают. Какой лимит наливают?
И уточнение с тарифов - правильно ли я понял
1. Что если буду тратить в месяц более 3600грн. (3000грн. без ПДВ), то абонка в 25грн. начисляться не будет.
2. Погашать задолженность надо в конце месяца? А как же тогда пільг. період в два месяца?
3. Погашать можно налом в кассе? А то СЭП... это через личный кабинет по реквизитам банка?)
4. Др. подводных камней нет?
Сорри, что чайник
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:19

  ГеннадийUA написав:1. Что если буду тратить в месяц более 3600грн. (3000грн. без ПДВ),


Забавно, банк не знает с ПДВ вы платите или нет, ему вообще на это пох В.А.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 06:07

Re: Идея Банк

  ГеннадийUA написав:2% меня в принципе устраивают.


Мінус податки перетворює кешбек в 1,61%, але тільки за продуктові магази, відповідно 2,415% азс та кафе і 0 все інше. Гашусь під кінець другого міс. після витрат, але тепер з ІД якось інакше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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