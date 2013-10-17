RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1636163716381639

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 245
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
53
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:05

  WachtAmRhein написав:
  ГеннадийUA написав:1. Что если буду тратить в месяц более 3600грн. (3000грн. без ПДВ),


Забавно, банк не знает с ПДВ вы платите или нет, ему вообще на это пох В.А.

А в тарифах указано именно 3000грн. без ПДВ, так на какую сумму должны быть покупки?

  Ой+ написав:
  ГеннадийUA написав:2% меня в принципе устраивают.


Мінус податки перетворює кешбек в 1,61%, але тільки за продуктові магази, відповідно 2,415% азс та кафе і 0 все інше. Гашусь під кінець другого міс. після витрат, але тепер з ІД якось інакше.

Тобто все ж таки два місяці, а не один. Що таке ІД?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 74
З нами з: 01.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1636163716381639
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok, riwalir, Дядя Дима і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 613, 614, 615
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6145 1399409
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 вер, 2019 18:51
Дядя Дима
Альфа-Банк 1 ... 7576, 7577, 7578
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
75777 9009645
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 вер, 2019 18:45
Кассандра
ОКСІ БАНК 1, 2, 3, 4, 5
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
41 18768
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 вер, 2019 17:36
Bosstone

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14862)
07.09.2019 20:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.