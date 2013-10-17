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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 вер, 2019 19:05
WachtAmRhein написав: ГеннадийUA написав:
1. Что если буду тратить в месяц более 3600грн. (3000грн. без ПДВ),
Забавно, банк не знает с ПДВ вы платите или нет, ему вообще на это пох В.А.
А в тарифах указано именно 3000грн. без ПДВ, так на какую сумму должны быть покупки?
Ой+ написав: ГеннадийUA написав:
2% меня в принципе устраивают.
Мінус податки перетворює кешбек в 1,61%, але тільки за продуктові магази, відповідно 2,415% азс та кафе і 0 все інше. Гашусь під кінець другого міс. після витрат, але тепер з ІД якось інакше.
Тобто все ж таки два місяці, а не один. Що таке ІД?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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ГеннадийUA
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