Додано: Суб 07 вер, 2019 21:08

ГеннадийUA

1. Банк проводя оплату по вашей карте не имеет доступа к инфе платите вы НДС или нет - поэтому трат 3000 в месяц вполне достаточно чтобы не платить абонку.

2. ИД - или индивидуальная дата - день заключения Вами договора з банком. От нее зависит Ваш грейс. В старых договорах ее не было. И там грейс определялся календарным месяцем (с 1 января по 28 (29) февраля, с 1 февраля по 31 марта и т.д.). Сейчас, если вы скажем заключите договор 15 числа какого либо месяца Ваш грейс будет определяться по другому - с 15 января по 14 марта, с 15 февраля по 14 апреля и т.д.).

Надо иметь в виду что если вдруг трат у Вас будет меньше чем 3000 то чтобы не платить абонку Вам будет надо выводить кредитку в ноль (а значит грейс будет меньше 2 месяцев).

И имейте в виду, что часто Идея навязывает страховки - многим не удавалось отвертеться. Или не давали лимит без страха. Тогда еще будет доп.нагрузка в виде страховых платежей.