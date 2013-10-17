А в тарифах указано именно 3000грн. без ПДВ, так на какую сумму должны быть покупки?
Тобто все ж таки два місяці, а не один. Що таке ІД?
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Додано: Суб 07 вер, 2019 19:05
А в тарифах указано именно 3000грн. без ПДВ, так на какую сумму должны быть покупки?
Тобто все ж таки два місяці, а не один. Що таке ІД?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: Суб 07 вер, 2019 21:08
ГеннадийUA
1. Банк проводя оплату по вашей карте не имеет доступа к инфе платите вы НДС или нет - поэтому трат 3000 в месяц вполне достаточно чтобы не платить абонку.
2. ИД - или индивидуальная дата - день заключения Вами договора з банком. От нее зависит Ваш грейс. В старых договорах ее не было. И там грейс определялся календарным месяцем (с 1 января по 28 (29) февраля, с 1 февраля по 31 марта и т.д.). Сейчас, если вы скажем заключите договор 15 числа какого либо месяца Ваш грейс будет определяться по другому - с 15 января по 14 марта, с 15 февраля по 14 апреля и т.д.).
Надо иметь в виду что если вдруг трат у Вас будет меньше чем 3000 то чтобы не платить абонку Вам будет надо выводить кредитку в ноль (а значит грейс будет меньше 2 месяцев).
И имейте в виду, что часто Идея навязывает страховки - многим не удавалось отвертеться. Или не давали лимит без страха. Тогда еще будет доп.нагрузка в виде страховых платежей.
Додано: Суб 07 вер, 2019 22:41
А откуда банк может это знать? Об этом знает только получатель, да и то, если его продинамят с регистрацией налоговой, то даже, если он и плательщик ПДВ, то вы не получите налогового кредита (возврата). А то что вы в назначении пишите с ПДВ или без, то всем до лампочки...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:49
Спасибо за развернутый ответ, осталось в основном только про страховку выяснить, как ее побороть. Погашаете безналом?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: Нед 08 вер, 2019 14:30
Не совсем понял к чему относится Ваш вопрос - к погашению страховки или к погашению задолженности по карте вообще. Если вообще - то да - гашу долг безналом. Если к страховке - мне повезло открыть карту без страховки - поэтому я ее не плачу. Но вообще Идея относится к банкам, которые очень трудно переубедить не заключать договор страхования.
Додано: Нед 08 вер, 2019 16:52
Вопрос о погашении кредита, страховка - отдельная тема.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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