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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 вер, 2019 19:05
WachtAmRhein написав: ГеннадийUA написав:
1. Что если буду тратить в месяц более 3600грн. (3000грн. без ПДВ),
Забавно, банк не знает с ПДВ вы платите или нет, ему вообще на это пох В.А.
А в тарифах указано именно 3000грн. без ПДВ, так на какую сумму должны быть покупки?
Ой+ написав: ГеннадийUA написав:
2% меня в принципе устраивают.
Мінус податки перетворює кешбек в 1,61%, але тільки за продуктові магази, відповідно 2,415% азс та кафе і 0 все інше. Гашусь під кінець другого міс. після витрат, але тепер з ІД якось інакше.
Тобто все ж таки два місяці, а не один. Що таке ІД?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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Додано: Суб 07 вер, 2019 21:08
ГеннадийUA
1. Банк проводя оплату по вашей карте не имеет доступа к инфе платите вы НДС или нет - поэтому трат 3000 в месяц вполне достаточно чтобы не платить абонку.
2. ИД - или индивидуальная дата - день заключения Вами договора з банком. От нее зависит Ваш грейс. В старых договорах ее не было. И там грейс определялся календарным месяцем (с 1 января по 28 (29) февраля, с 1 февраля по 31 марта и т.д.). Сейчас, если вы скажем заключите договор 15 числа какого либо месяца Ваш грейс будет определяться по другому - с 15 января по 14 марта, с 15 февраля по 14 апреля и т.д.).
Надо иметь в виду что если вдруг трат у Вас будет меньше чем 3000 то чтобы не платить абонку Вам будет надо выводить кредитку в ноль (а значит грейс будет меньше 2 месяцев).
И имейте в виду, что часто Идея навязывает страховки - многим не удавалось отвертеться. Или не давали лимит без страха. Тогда еще будет доп.нагрузка в виде страховых платежей.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 22:41
WachtAmRhein написав: ГеннадийUA написав:
1. Что если буду тратить в месяц более 3600грн. (3000грн. без ПДВ),
Забавно, банк не знает с ПДВ вы платите или нет, ему вообще на это пох В.А.
А откуда банк может это знать? Об этом знает только получатель, да и то, если его продинамят с регистрацией налоговой, то даже, если он и плательщик ПДВ, то вы не получите налогового кредита (возврата). А то что вы в назначении пишите с ПДВ или без, то всем до лампочки...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Нед 08 вер, 2019 13:49
Flamingo написав:ГеннадийUA
1. Банк проводя оплату по вашей карте не имеет доступа к инфе платите вы НДС или нет - поэтому трат 3000 в месяц вполне достаточно чтобы не платить абонку.
2. ИД - или индивидуальная дата - день заключения Вами договора з банком. От нее зависит Ваш грейс. В старых договорах ее не было. И там грейс определялся календарным месяцем (с 1 января по 28 (29) февраля, с 1 февраля по 31 марта и т.д.). Сейчас, если вы скажем заключите договор 15 числа какого либо месяца Ваш грейс будет определяться по другому - с 15 января по 14 марта, с 15 февраля по 14 апреля и т.д.).
Надо иметь в виду что если вдруг трат у Вас будет меньше чем 3000 то чтобы не платить абонку Вам будет надо выводить кредитку в ноль (а значит грейс будет меньше 2 месяцев).
И имейте в виду, что часто Идея навязывает страховки - многим не удавалось отвертеться. Или не давали лимит без страха. Тогда еще будет доп.нагрузка в виде страховых платежей.
Спасибо за развернутый ответ, осталось в основном только про страховку выяснить, как ее побороть. Погашаете безналом?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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Додано: Нед 08 вер, 2019 14:30
ГеннадийUA написав:
осталось в основном только про страховку выяснить, как ее побороть. Погашаете безналом?
Не совсем понял к чему относится Ваш вопрос - к погашению страховки или к погашению задолженности по карте вообще. Если вообще - то да - гашу долг безналом. Если к страховке - мне повезло открыть карту без страховки - поэтому я ее не плачу. Но вообще Идея относится к банкам, которые очень трудно переубедить не заключать договор страхования.
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Flamingo
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Додано: Нед 08 вер, 2019 16:52
Flamingo написав: ГеннадийUA написав:
осталось в основном только про страховку выяснить, как ее побороть. Погашаете безналом?
Не совсем понял к чему относится Ваш вопрос
Вопрос о погашении кредита, страховка - отдельная тема.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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ГеннадийUA
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Додано: Вів 10 вер, 2019 11:37
Що то за бред на вайбер приходить?
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1
Додано: Вів 10 вер, 2019 11:42
Ethereum написав:
Що то за бред на вайбер приходить?
Депозит під 30% - це не просто ідея - це ІДЕАЛЬНА 30!
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Додано: Вів 10 вер, 2019 12:08
tarasum написав: Ethereum написав:
Що то за бред на вайбер приходить?
Депозит під 30% - це не просто ідея - це ІДЕАЛЬНА 30!
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18.3 в конце срока
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Додано: Вів 10 вер, 2019 12:51
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