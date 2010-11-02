|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 13:05
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2844
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 вер, 2019 13:39
плохо шо отделение онли, а так нормально
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2269
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|75996
|9022721
|
|
|51
|19534
|
|
|5386
|707692
|
Вів 10 вер, 2019 13:01
ol_zy
|