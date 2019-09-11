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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 13:05
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Aps
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:39
плохо шо отделение онли, а так нормально
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v57
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Додано: Вів 10 вер, 2019 14:00
Aps написав:
18.3 в конце срока
17.6 ежемесячно.
В Фарса ...більше дають...в ІБ.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 14:22
А как эти ребята наливают КЛ? Адекватно или как с ТАСом надо миллион справок для 1к грн лимита?
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Menwyy
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Додано: Вів 10 вер, 2019 15:00
Menwyy написав:
А как эти ребята наливают КЛ? Адекватно или как с ТАСом надо миллион справок для 1к грн лимита?
З адекватністю проблеми.
Якщо карткою не користуєшся (картбланш вайт), ліміт підняли до 70-80 тис.
Після того, як закрив і через деякий час попросив іншу (онлайн), відмовили зовсім.
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V2
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Додано: Вів 10 вер, 2019 15:39
V2 написав: Menwyy написав:
А как эти ребята наливают КЛ? Адекватно или как с ТАСом надо миллион справок для 1к грн лимита?
З адекватністю проблеми.
Якщо карткою не користуєшся (картбланш вайт), ліміт підняли до 70-80 тис.
Після того, як закрив і через деякий час попросив іншу (онлайн), відмовили зовсім.
Попробуйте не отказываться от страховки
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guntherhouse777
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:31
Коллеги! Банк не берет комис за выход через чужой п2п с депозитной карты?
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la9
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:39
la9 написав:
Коллеги! Банк не берет комис за выход через чужой п2п с депозитной карты?
Нет
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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