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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1637163816391640

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 245
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
53
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:05

  demichh написав:без пополнения ?

без
https://www.ideabank.ua/uk/private-clie ... s/ideal30/
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:39

плохо шо отделение онли, а так нормально
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:00

Re: Идея Банк

  Aps написав:18.3 в конце срока
17.6 ежемесячно.

В Фарса ...більше дають...в ІБ.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:22

Re: Идея Банк

А как эти ребята наливают КЛ? Адекватно или как с ТАСом надо миллион справок для 1к грн лимита?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:00

  Menwyy написав:А как эти ребята наливают КЛ? Адекватно или как с ТАСом надо миллион справок для 1к грн лимита?


З адекватністю проблеми.

Якщо карткою не користуєшся (картбланш вайт), ліміт підняли до 70-80 тис.
Після того, як закрив і через деякий час попросив іншу (онлайн), відмовили зовсім.
V2
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:39

  V2 написав:
  Menwyy написав:А как эти ребята наливают КЛ? Адекватно или как с ТАСом надо миллион справок для 1к грн лимита?


З адекватністю проблеми.

Якщо карткою не користуєшся (картбланш вайт), ліміт підняли до 70-80 тис.
Після того, як закрив і через деякий час попросив іншу (онлайн), відмовили зовсім.

Попробуйте не отказываться от страховки
guntherhouse777
 
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Коллеги! Банк не берет комис за выход через чужой п2п с депозитной карты?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:39

  la9 написав:Коллеги! Банк не берет комис за выход через чужой п2п с депозитной карты?

Нет
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