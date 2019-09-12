Как депо у Фарса называется? сколько дает %? и какая мин сумма депо?
Фарс понизив ставки. Максимальні: - 18% на рік, Пенсійний (від 55 років). Виплата щомісячно, без поповнення від 5000 грн. - 18% на 6 міс. Вигідний. Виплата щомісячно, з поповненням. від 180000. - 17,5% на рік, Крок назустріч стандарт. Виплата щомісячно, поповнення не більше 3-кратної суми початкового вкладу перші 3 місяці. від 1000 грн.
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Вирішив замовити на сайті Кредитну карту "Card Blanche Online" . Заповнив всі данні. Пройшла перевірка, написало що чекайте дзвінка. Передзвонили через 20 хвилин я дзвінок пропустив. Передзвонив сам і запитують що я хочу. Кажу залишав кредитну заявку на сайті, мені відповіли що ніякої заявки в них немає, що я помилився і можливо в іншому банку замовлялв. ТУТ НЕМА слів, з мене роблять дурника. В мене знову запитуюсть яку саме карту, і знову запитуюсть всі данні, паспорта рядом не було, кажу зачекайте я зараз знайду, вони пропонуюсть передзвонити через 5хвилин. Передзвонили - далі звязок прервався. Я передзвонив, кажу що замовлялв карту необхідно продовжити, паспорт на руках, починають знову запитувати спочатку.... Ну ок... поки розмовляємо, йде інший дзвінок з цього ж банку я так розумію від іншого працівника. Беру другу лінію, там мовчать, повертаюсь на першу лінію, продовжуємо.
Після запитаних усіх данних, в кінці у кредитній картці було відмовлено вперше в житті. Причин для відмови я не бачу взагалі. Немає слів...