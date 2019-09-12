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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1638163916401641

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 245
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
53
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:01

  isen написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Aps написав:18.3 в конце срока
17.6 ежемесячно.

В Фарса ...більше дають...в ІБ.

Как депо у Фарса называется? сколько дает %? и какая мин сумма депо?

Фарс понизив ставки.
Максимальні:
- 18% на рік, Пенсійний (від 55 років). Виплата щомісячно, без поповнення
від 5000 грн.
- 18% на 6 міс. Вигідний. Виплата щомісячно, з поповненням.
від 180000.
- 17,5% на рік, Крок назустріч стандарт. Виплата щомісячно, поповнення не більше 3-кратної суми початкового вкладу перші 3 місяці.
від 1000 грн.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:36

тут про Ідею пишуть а не про якісь невідомі науці фарси (що за хрінь?)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:47

Re: Идея Банк

Вирішив замовити на сайті Кредитну карту "Card Blanche Online" . Заповнив всі данні. Пройшла перевірка, написало що чекайте дзвінка. Передзвонили через 20 хвилин я дзвінок пропустив. Передзвонив сам і запитують що я хочу. Кажу залишав кредитну заявку на сайті, мені відповіли що ніякої заявки в них немає, що я помилився і можливо в іншому банку замовлялв. ТУТ НЕМА слів, з мене роблять дурника. В мене знову запитуюсть яку саме карту, і знову запитуюсть всі данні, паспорта рядом не було, кажу зачекайте я зараз знайду, вони пропонуюсть передзвонити через 5хвилин. Передзвонили - далі звязок прервався. Я передзвонив, кажу що замовлялв карту необхідно продовжити, паспорт на руках, починають знову запитувати спочатку.... Ну ок... поки розмовляємо, йде інший дзвінок з цього ж банку я так розумію від іншого працівника. Беру другу лінію, там мовчать, повертаюсь на першу лінію, продовжуємо.

Після запитаних усіх данних, в кінці у кредитній картці було відмовлено вперше в житті. Причин для відмови я не бачу взагалі. Немає слів...
OptiX
 
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