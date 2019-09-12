Как депо у Фарса называется? сколько дает %? и какая мин сумма депо?
Фарс понизив ставки. Максимальні: - 18% на рік, Пенсійний (від 55 років). Виплата щомісячно, без поповнення від 5000 грн. - 18% на 6 міс. Вигідний. Виплата щомісячно, з поповненням. від 180000. - 17,5% на рік, Крок назустріч стандарт. Виплата щомісячно, поповнення не більше 3-кратної суми початкового вкладу перші 3 місяці. від 1000 грн.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Вирішив замовити на сайті Кредитну карту "Card Blanche Online" . Заповнив всі данні. Пройшла перевірка, написало що чекайте дзвінка. Передзвонили через 20 хвилин я дзвінок пропустив. Передзвонив сам і запитують що я хочу. Кажу залишав кредитну заявку на сайті, мені відповіли що ніякої заявки в них немає, що я помилився і можливо в іншому банку замовлялв. ТУТ НЕМА слів, з мене роблять дурника. В мене знову запитуюсть яку саме карту, і знову запитуюсть всі данні, паспорта рядом не було, кажу зачекайте я зараз знайду, вони пропонуюсть передзвонити через 5хвилин. Передзвонили - далі звязок прервався. Я передзвонив, кажу що замовлялв карту необхідно продовжити, паспорт на руках, починають знову запитувати спочатку.... Ну ок... поки розмовляємо, йде інший дзвінок з цього ж банку я так розумію від іншого працівника. Беру другу лінію, там мовчать, повертаюсь на першу лінію, продовжуємо.
Після запитаних усіх данних, в кінці у кредитній картці було відмовлено вперше в житті. Причин для відмови я не бачу взагалі. Немає слів...
OptiX написав:Після запитаних усіх данних, в кінці у кредитній картці було відмовлено вперше в житті. Причин для відмови я не бачу взагалі. Немає слів...
Не переживайте, це для ідеї нормальний підхід до клієнта. Мене також обломали онлайновою КБ, натомість без кінця нав'язують кредит готівкою та іншу не потрібну мені пропозицію. Я от не зміг отримати DEBIT GREEN FUND DEP замість старої, бо треба півдня угробити. Спочатку оформляєш папери у менеджера, тоді до каси, а там черга ніби халявну тисячу роздають. Благо % з рахунку і без картки можна кидати на ВК, а з нього гашу КБВ.
OptiX написав:Вирішив замовити на сайті Кредитну карту "Card Blanche Online" . Заповнив всі данні. Пройшла перевірка, написало що чекайте дзвінка. Передзвонили через 20 хвилин я дзвінок пропустив. Передзвонив сам і запитують що я хочу. Кажу залишав кредитну заявку на сайті, мені відповіли що ніякої заявки в них немає, що я помилився і можливо в іншому банку замовлялв. ТУТ НЕМА слів, з мене роблять дурника. В мене знову запитуюсть яку саме карту, і знову запитуюсть всі данні, паспорта рядом не було, кажу зачекайте я зараз знайду, вони пропонуюсть передзвонити через 5хвилин. Передзвонили - далі звязок прервався. Я передзвонив, кажу що замовлялв карту необхідно продовжити, паспорт на руках, починають знову запитувати спочатку.... Ну ок... поки розмовляємо, йде інший дзвінок з цього ж банку я так розумію від іншого працівника. Беру другу лінію, там мовчать, повертаюсь на першу лінію, продовжуємо.
Після запитаних усіх данних, в кінці у кредитній картці було відмовлено вперше в житті. Причин для відмови я не бачу взагалі. Немає слів...
Заказал КБО, утвердили лимит, который просил. Несколько раз уточнил про вариант без страховки. Посему вопрос, когда подписываешь договор, там страховка указываеся или идет отдельным договором? Если таки удастся получить карту без страхования, гасить ее только на дату договора, или на конец месяца тоже мзда берется, если не нулевые остатки. И сколько времени действительно положительное решение, может просто дотянуть до конца месяца?
ВАМ написав:Заказал КБО, утвердили лимит, который просил. Несколько раз уточнил про вариант без страховки. Посему вопрос, когда подписываешь договор, там страховка указываеся или идет отдельным договором?
Должен быть отдельный договор страхования.
ВАМ написав:Если таки удастся получить карту без страхования, гасить ее только на дату договора, или на конец месяца тоже мзда берется, если не нулевые остатки.
Если на конец месяца у Вас будет задолженность - вам насчитают абонку 25 грн. У КБО в отличии от КБВ она не зависит от суммы оборотов. Если это не критично, можно гасится в ИД так чтобы оставаться в грейсе.
ВАМ написав:И сколько времени действительно положительное решение, может просто дотянуть до конца месяца?
Вроде бы приглашение на оформление с согласованным кредитным лимитом действительно одну неделю. Но на 100% гарантировать не могу.