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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:40
OptiX написав:
Після запитаних усіх данних, в кінці у кредитній картці було відмовлено вперше в житті. Причин для відмови я не бачу взагалі. Немає слів...
Не переживайте, це для ідеї нормальний підхід до клієнта. Мене також обломали онлайновою КБ, натомість без кінця нав'язують кредит готівкою та іншу не потрібну мені пропозицію.
Я от не зміг отримати DEBIT GREEN FUND DEP замість старої, бо треба півдня угробити. Спочатку оформляєш папери у менеджера, тоді до каси, а там черга ніби халявну тисячу роздають.
Благо % з рахунку і без картки можна кидати на ВК, а з нього гашу КБВ.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:07
OptiX написав:
Вирішив замовити на сайті Кредитну карту "Card Blanche Online" . Заповнив всі данні. Пройшла перевірка, написало що чекайте дзвінка. Передзвонили через 20 хвилин я дзвінок пропустив. Передзвонив сам і запитують що я хочу. Кажу залишав кредитну заявку на сайті, мені відповіли що ніякої заявки в них немає, що я помилився і можливо в іншому банку замовлялв. ТУТ НЕМА слів, з мене роблять дурника. В мене знову запитуюсть яку саме карту, і знову запитуюсть всі данні, паспорта рядом не було, кажу зачекайте я зараз знайду, вони пропонуюсть передзвонити через 5хвилин. Передзвонили - далі звязок прервався. Я передзвонив, кажу що замовлялв карту необхідно продовжити, паспорт на руках, починають знову запитувати спочатку.... Ну ок... поки розмовляємо, йде інший дзвінок з цього ж банку я так розумію від іншого працівника. Беру другу лінію, там мовчать, повертаюсь на першу лінію, продовжуємо.
Після запитаних усіх данних, в кінці у кредитній картці було відмовлено вперше в житті. Причин для відмови я не бачу взагалі. Немає слів...
Всего надо было не пропустить звонок
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:33
Заказал КБО, утвердили лимит, который просил. Несколько раз уточнил про вариант без страховки. Посему вопрос, когда подписываешь договор, там страховка указываеся или идет отдельным договором? Если таки удастся получить карту без страхования, гасить ее только на дату договора, или на конец месяца тоже мзда берется, если не нулевые остатки. И сколько времени действительно положительное решение, может просто дотянуть до конца месяца?
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ВАМ
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:56
ВАМ написав:
Заказал КБО, утвердили лимит, который просил. Несколько раз уточнил про вариант без страховки. Посему вопрос, когда подписываешь договор, там страховка указываеся или идет отдельным договором?
Должен быть отдельный договор страхования.
ВАМ написав:
Если таки удастся получить карту без страхования, гасить ее только на дату договора, или на конец месяца тоже мзда берется, если не нулевые остатки.
Если на конец месяца у Вас будет задолженность - вам насчитают абонку 25 грн. У КБО в отличии от КБВ она не зависит от суммы оборотов. Если это не критично, можно гасится в ИД так чтобы оставаться в грейсе.
ВАМ написав:
И сколько времени действительно положительное решение, может просто дотянуть до конца месяца?
Вроде бы приглашение на оформление с согласованным кредитным лимитом действительно одну неделю. Но на 100% гарантировать не могу.
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Flamingo
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:38
Спасибо за развернутый ответ.
Flamingo написав:
Если на конец месяца у Вас будет задолженность - вам насчитают абонку 25 грн. У КБО в отличии от КБВ она не зависит от суммы оборотов. Если это не критично, можно гасится в ИД так чтобы оставаться в грейсе.
Возник еще один вопрос. Правильно ли я понимаю, что при отсутствии страховки, можно гаситься на конец месяца, при этом оставаясь в грейсе и избегая прочих доп. платежей? В данном случае переход через ИД или РД не играет никакой роли?
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ВАМ
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Додано: Нед 15 вер, 2019 11:46
Коли вже з"явится можлиість додання картки Ідея банку до гуглпей? Є в кого інфа?
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anikola13
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Додано: Пон 16 вер, 2019 08:29
anikola13 написав:
Коли вже з"явится можлиість додання картки Ідея банку до гуглпей? Є в кого інфа?
Вони нічого не знають з кц,навіть заявки не складають(((
Мав проблеми з регулярними платежами,то повний 0((((
Відповідь: невідомі терміни((( влаштовує?
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tarasum
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Додано: Чет 19 вер, 2019 14:08
очередная загадка от индеевцев:
- смс "30% на нов1 кошти з 1ншого банку".
что за новое ? кто в курсе?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Чет 19 вер, 2019 16:58
Goodman написав:
очередная загадка от индеевцев:
- смс "30% на нов1 кошти з 1ншого банку".
что за новое ? кто в курсе?
Новый депозит. Не очень выгодный.
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Порт
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