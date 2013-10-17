RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1639164016411642

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 245
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
53
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:43

  tarasum написав:Заявка на кредитку діє до кінця місяця,якщо її не забрати,вона анулюється автоматично

Ви запитуєте че стверджуєте?
KVV
 
Повідомлень: 184
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1639164016411642
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, IDAN, qwerty2015, ramaz, Spring і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7649, 7650, 7651
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
76509 9066568
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 10:02
Alfa_Bank
ОКСІ БАНК 1 ... 4, 5, 6
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
55 20538
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 07:44
tarasum
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6522 1515912
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 20:23
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76510)
20.09.2019 11:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.