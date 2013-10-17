|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:43
tarasum написав:
Заявка на кредитку діє до кінця місяця,якщо її не забрати,вона анулюється автоматично
Ви запитуєте че стверджуєте?
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 184
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|76509
|9066568
|
|
|55
|20538
|
|
|6522
|1515912
|
Чет 19 вер, 2019 20:23
klug
|