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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:43
tarasum написав:
Заявка на кредитку діє до кінця місяця,якщо її не забрати,вона анулюється автоматично
Ви запитуєте че стверджуєте?
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KVV
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:42
KVV написав: tarasum написав:
Заявка на кредитку діє до кінця місяця,якщо її не забрати,вона анулюється автоматично
Ви запитуєте че стверджуєте?
Стверджую,у відділенні повідомили.
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tarasum
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:24
А реально получить одному человеку и Уайт, и Онлайн с кредлимами?
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Slx
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:34
Slx написав:А реально получить одному человеку и Уайт, и Онлайн с кредлимами?
Есть КК Онлайн, настойчиво звонят и файною мовою пропонують Уайт с уже, якобы утвержденным лимитом. Никак не соберусь почитать, что в ней интересного.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:45
Slx написав:
А реально получить одному человеку и Уайт, и Онлайн с кредлимами?
Была блондинка долгое время, недавно еще онлайн оформил. Так что реально.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:25
Slx написав:
А реально получить одному человеку и Уайт, и Онлайн с кредлимами?
Запросто.
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guntherhouse777
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