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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1639164016411642

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 245
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
53
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:43

  tarasum написав:Заявка на кредитку діє до кінця місяця,якщо її не забрати,вона анулюється автоматично

Ви запитуєте че стверджуєте?
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:42

  KVV написав:
  tarasum написав:Заявка на кредитку діє до кінця місяця,якщо її не забрати,вона анулюється автоматично

Ви запитуєте че стверджуєте?

Стверджую,у відділенні повідомили.
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:24

Re: Идея Банк

А реально получить одному человеку и Уайт, и Онлайн с кредлимами?
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:34

Re: Идея Банк

Slx написав:А реально получить одному человеку и Уайт, и Онлайн с кредлимами?
Есть КК Онлайн, настойчиво звонят и файною мовою пропонують Уайт с уже, якобы утвержденным лимитом. Никак не соберусь почитать, что в ней интересного.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:45

  Slx написав:А реально получить одному человеку и Уайт, и Онлайн с кредлимами?

Была блондинка долгое время, недавно еще онлайн оформил. Так что реально.
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:25

  Slx написав:А реально получить одному человеку и Уайт, и Онлайн с кредлимами?

Запросто.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:20

Re: Идея Банк

Всем спасибо, проверим.
Slx
 
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