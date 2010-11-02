Додано: Суб 21 вер, 2019 15:56

Коллеги прошу развеять мои сомнения в правильности использования КБО либо указать что я не прав. Интересует практический опыт по 2 моментам.1. Общеизвестно, что чтобы поиметь 10% кишмиша первую покупку (желательно сразу на 2к) надо совершить в том же месяце когда и оформлена карта. Значит ли это что если карта получена скажем в начале сентября первая покупка совершена, то вторую покупку уже можно делать 1 октября хотя до ИД еще через несколько дней? То есть когда карта в пользовании меньше 30 дней тем не менее считается, что по ней наступил уже второй КАЛЕНДАРНЫЙ месяц использования. Так ли это?2. По КБО предусмотрено, что не начисляется кишмиш по он-лайн покупкам по ряду конкретных МСС. Но в таблице вот тутв графе "тип торговца" указано: "Операції розрахунку за товари та послуги, в мережі Інтернет (окрім операцій сплати комунальних послуг, поштових послуг,та паркування)". В перечне МСС "транспортный" является только 4111: Пассажирские перевозки - пригородные и местные пригородные рейсы, включая паромы. Как на практике - он-лайн билеты на обычные поезда (УЗ) или автобусы (Автолюкс и т.п.) окэшбечиваются нормально? По 5%? ОПСОСы, Укртелеком, и-нет провайдеры тоже?Заранее спасибо