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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1639164016411642

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 245
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
53
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:43

  tarasum написав:Заявка на кредитку діє до кінця місяця,якщо її не забрати,вона анулюється автоматично

Ви запитуєте че стверджуєте?
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:42

  KVV написав:
  tarasum написав:Заявка на кредитку діє до кінця місяця,якщо її не забрати,вона анулюється автоматично

Ви запитуєте че стверджуєте?

Стверджую,у відділенні повідомили.
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:24

Re: Идея Банк

А реально получить одному человеку и Уайт, и Онлайн с кредлимами?
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:34

Re: Идея Банк

Slx написав:А реально получить одному человеку и Уайт, и Онлайн с кредлимами?
Есть КК Онлайн, настойчиво звонят и файною мовою пропонують Уайт с уже, якобы утвержденным лимитом. Никак не соберусь почитать, что в ней интересного.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:45

  Slx написав:А реально получить одному человеку и Уайт, и Онлайн с кредлимами?

Была блондинка долгое время, недавно еще онлайн оформил. Так что реально.
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:25

  Slx написав:А реально получить одному человеку и Уайт, и Онлайн с кредлимами?

Запросто.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:20

Re: Идея Банк

Всем спасибо, проверим.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:31

  Slx написав:А реально получить одному человеку и Уайт, и Онлайн с кредлимами?

Не всегда. Мне зимой отказали во второй.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 15:56

КБО от Идея Банк

Коллеги прошу развеять мои сомнения в правильности использования КБО либо указать что я не прав. Интересует практический опыт по 2 моментам.
1. Общеизвестно, что чтобы поиметь 10% кишмиша первую покупку (желательно сразу на 2к) надо совершить в том же месяце когда и оформлена карта. Значит ли это что если карта получена скажем в начале сентября первая покупка совершена, то вторую покупку уже можно делать 1 октября хотя до ИД еще через несколько дней? То есть когда карта в пользовании меньше 30 дней тем не менее считается, что по ней наступил уже второй КАЛЕНДАРНЫЙ месяц использования. Так ли это?
2. По КБО предусмотрено, что не начисляется кишмиш по он-лайн покупкам по ряду конкретных МСС. Но в таблице вот тут https://www.ideabank.ua/uk/private-clie ... he-online/ в графе "тип торговца" указано: "Операції розрахунку за товари та послуги, в мережі Інтернет (окрім операцій сплати комунальних послуг, поштових послуг, транспорт та паркування)". В перечне МСС "транспортный" является только 4111: Пассажирские перевозки - пригородные и местные пригородные рейсы, включая паромы. Как на практике - он-лайн билеты на обычные поезда (УЗ) или автобусы (Автолюкс и т.п.) окэшбечиваются нормально? По 5%? ОПСОСы, Укртелеком, и-нет провайдеры тоже?
Заранее спасибо
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 16:19

Re: Идея Банк

Кеш бек учитываетсЯ по совершенным покупкам (авторизованным и по которым не было возврата) с 1 числа и до последнего каждого месяца. Выплачен будет 10го след.месяца.
Кешбек начисляется на все онлайн оплаты за вычетом тех mcc которые наведены в таблице.
anis
 
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