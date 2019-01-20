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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1640164116421643

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 245
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
53
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 19:01

  anis написав:Кеш бек учитываетсЯ по совершенным покупкам (авторизованным и по которым не было возврата) с 1 числа и до последнего каждого месяца. Выплачен будет 10го след.месяца.
Кешбек начисляется на все онлайн оплаты за вычетом тех mcc которые наведены в таблице.

У виписці вказують мсс код? Кешбек платять по інд.даті +10 днів чи завжди 10 числа?
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 19:07

Re: Идея Банк

  tarasum написав:У виписці вказують мсс код? Кешбек платять по інд.даті +10 днів чи завжди 10 числа?

МСС ниде не указывают. Можно у саппорта выцыганить с 3й попытки
КБ типа до 10го, но реально 10го к концу дня, а если 10 на выходной попадает, то в сл. рабочий, psia krew
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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