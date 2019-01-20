У виписці вказують мсс код? Кешбек платять по інд.даті +10 днів чи завжди 10 числа?
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Додано: Суб 21 вер, 2019 19:01
У виписці вказують мсс код? Кешбек платять по інд.даті +10 днів чи завжди 10 числа?
Додано: Суб 21 вер, 2019 19:07
Re: Идея Банк
МСС ниде не указывают. Можно у саппорта выцыганить с 3й попытки
КБ типа до 10го, но реально 10го к концу дня, а если 10 на выходной попадает, то в сл. рабочий, psia krew
... делайте хоть что-нибудь!
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