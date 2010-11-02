anis написав:Кеш бек учитываетсЯ по совершенным покупкам (авторизованным и по которым не было возврата) с 1 числа и до последнего каждого месяца. Выплачен будет 10го след.месяца. Кешбек начисляется на все онлайн оплаты за вычетом тех mcc которые наведены в таблице.
У виписці вказують мсс код? Кешбек платять по інд.даті +10 днів чи завжди 10 числа?
Flamingo написав:Коллеги прошу развеять мои сомнения в правильности использования КБО либо указать что я не прав. Интересует практический опыт по 2 моментам. ... 2. По КБО предусмотрено, что не начисляется кишмиш по он-лайн покупкам по ряду конкретных МСС. Но в таблице вот тут https://www.ideabank.ua/uk/private-clie ... he-online/ в графе "тип торговца" указано: "Операції розрахунку за товари та послуги, в мережі Інтернет (окрім операцій сплати комунальних послуг, поштових послуг, транспорт та паркування)". В перечне МСС "транспортный" является только 4111: Пассажирские перевозки - пригородные и местные пригородные рейсы, включая паромы. Как на практике - он-лайн билеты на обычные поезда (УЗ) или автобусы (Автолюкс и т.п.) окэшбечиваются нормально? По 5%? ОПСОСы, Укртелеком, и-нет провайдеры тоже? Заранее спасибо
На практике за он-лайн билеты на обычные поезда (УЗ) кешбек не дают.
lel написав:Есть ли у банка бесплатный способ погашения кредитки по Р2Р с проводкой в тот же день? Читал здесь, не могу найти.
Чужие сервисы тоже день в день шли. Но 30-го погашать таким способом как по мне стремновато.
Так и СЭП с АЛЛы тоже стал стремный. То не пускает в МАБ, то СМс не идут. То с утра не отправили, а только в 14. Плюнул на эксперименты и по старинке отправил СЭПом сегодня утром. Жду. Благо время еще есть. Попробую Р2Р в другой раз.