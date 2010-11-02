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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1641164216431644>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 246
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
54
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 19:01

  anis написав:Кеш бек учитываетсЯ по совершенным покупкам (авторизованным и по которым не было возврата) с 1 числа и до последнего каждого месяца. Выплачен будет 10го след.месяца.
Кешбек начисляется на все онлайн оплаты за вычетом тех mcc которые наведены в таблице.

У виписці вказують мсс код? Кешбек платять по інд.даті +10 днів чи завжди 10 числа?
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 19:07

Re: Идея Банк

  tarasum написав:У виписці вказують мсс код? Кешбек платять по інд.даті +10 днів чи завжди 10 числа?

МСС ниде не указывают. Можно у саппорта выцыганить с 3й попытки
КБ типа до 10го, но реально 10го к концу дня, а если 10 на выходной попадает, то в сл. рабочий, psia krew
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 06:14

Re: Идея Банк

Есть ли у банка бесплатный способ погашения кредитки по Р2Р с проводкой в тот же день?
Читал здесь, не могу найти.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:47

  Flamingo написав:Коллеги прошу развеять мои сомнения в правильности использования КБО либо указать что я не прав. Интересует практический опыт по 2 моментам.
...
2. По КБО предусмотрено, что не начисляется кишмиш по он-лайн покупкам по ряду конкретных МСС. Но в таблице вот тут https://www.ideabank.ua/uk/private-clie ... he-online/ в графе "тип торговца" указано: "Операції розрахунку за товари та послуги, в мережі Інтернет (окрім операцій сплати комунальних послуг, поштових послуг, транспорт та паркування)". В перечне МСС "транспортный" является только 4111: Пассажирские перевозки - пригородные и местные пригородные рейсы, включая паромы. Как на практике - он-лайн билеты на обычные поезда (УЗ) или автобусы (Автолюкс и т.п.) окэшбечиваются нормально? По 5%? ОПСОСы, Укртелеком, и-нет провайдеры тоже?
Заранее спасибо

На практике за он-лайн билеты на обычные поезда (УЗ) кешбек не дают.
dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:42

  lel написав:Есть ли у банка бесплатный способ погашения кредитки по Р2Р с проводкой в тот же день?
Читал здесь, не могу найти.


Чужие сервисы тоже день в день шли.
Но 30-го погашать таким способом как по мне стремновато.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:22

  Aps написав:
  lel написав:Есть ли у банка бесплатный способ погашения кредитки по Р2Р с проводкой в тот же день?
Читал здесь, не могу найти.


Чужие сервисы тоже день в день шли.
Но 30-го погашать таким способом как по мне стремновато.

Так и СЭП с АЛЛы тоже стал стремный. То не пускает в МАБ, то СМс не идут. То с утра не отправили, а только в 14.
Плюнул на эксперименты и по старинке отправил СЭПом сегодня утром. Жду. Благо время еще есть. Попробую Р2Р в другой раз.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:26

  Aps написав:
  lel написав:Есть ли у банка бесплатный способ погашения кредитки по Р2Р с проводкой в тот же день?
Читал здесь, не могу найти.


Чужие сервисы тоже день в день шли.
Но 30-го погашать таким способом как по мне стремновато.

Конкорд зайшов за 2 год,сума маленька
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 15:10

Re: Идея Банк

Aps написав:
  lel написав:Есть ли у банка бесплатный способ погашения кредитки по Р2Р с проводкой в тот же день?
Читал здесь, не могу найти.


Чужие сервисы тоже день в день шли.
Но 30-го погашать таким способом как по мне стремновато.
Я если сегодня отправить - завтра поведётся по счету? Или лучше СЭПом кредитку погасить?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 15:38

  2XL написав:
Aps написав:
  lel написав:Есть ли у банка бесплатный способ погашения кредитки по Р2Р с проводкой в тот же день?
Читал здесь, не могу найти.


Чужие сервисы тоже день в день шли.
Но 30-го погашать таким способом как по мне стремновато.
Я если сегодня отправить - завтра поведётся по счету? Или лучше СЭПом кредитку погасить?

Гасив сепом та п2п обидві суми зайшли в той же день. П2п може зарахуватися до 3 днів,сеп в той же день
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 15:50

Re: Идея Банк

tarasum написав:П2п може зарахуватися до 3 днів,сеп в той же день


Просто такая жизнь настала, что и р2р может ОТПРАВЛЯТЬСЯ до 3ёх дней...
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