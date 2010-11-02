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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1641164216431644

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 246
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
54
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 15:54

  2XL написав:
tarasum написав:П2п може зарахуватися до 3 днів,сеп в той же день


Просто такая жизнь настала, что и р2р может ОТПРАВЛЯТЬСЯ до 3ёх дней...

Це звідки і яким двіжком П2П на третій день відправляють?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:22

Re: Идея Банк

Квесторе_поверніться написав:Це звідки і яким двіжком П2П на третій день відправляють?

На второй, моно, замечен неоднократно
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:40

  2XL написав:
Квесторе_поверніться написав:Це звідки і яким двіжком П2П на третій день відправляють?

На второй, моно, замечен неоднократно

Точно p2p? Не СЭП? Сейчас ради интереса попробовал - деньги с monobank пришли по p2p в течение считанных секунд. До этого в прошлом месяце много через monobank гонял и тоже всё приходило за секунды. Правда, получателем был не Идея Банк.
ingtrans
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