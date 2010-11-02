Це звідки і яким двіжком П2П на третій день відправляють?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 вер, 2019 15:54
Це звідки і яким двіжком П2П на третій день відправляють?
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Додано: Нед 29 вер, 2019 16:22
Re: Идея Банк
На второй, моно, замечен неоднократно
Размер имеет значение.
Додано: Нед 29 вер, 2019 16:40
Точно p2p? Не СЭП? Сейчас ради интереса попробовал - деньги с monobank пришли по p2p в течение считанных секунд. До этого в прошлом месяце много через monobank гонял и тоже всё приходило за секунды. Правда, получателем был не Идея Банк.
Додано: Нед 29 вер, 2019 19:27
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