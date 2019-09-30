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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 вер, 2019 15:54
2XL написав:
tarasum написав:П2п може зарахуватися до 3 днів,сеп в той же день
Просто такая жизнь настала, что и р2р может ОТПРАВЛЯТЬСЯ до 3ёх дней...
Це звідки і яким двіжком П2П на третій день відправляють?
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Додано: Нед 29 вер, 2019 16:22
Квесторе_поверніться написав:Це звідки і яким двіжком П2П на третій день відправляють?
На второй, моно, замечен неоднократно
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Додано: Нед 29 вер, 2019 16:40
2XL написав:
Квесторе_поверніться написав:Це звідки і яким двіжком П2П на третій день відправляють?
На второй, моно, замечен неоднократно
Точно p2p? Не СЭП? Сейчас ради интереса попробовал - деньги с monobank пришли по p2p в течение считанных секунд. До этого в прошлом месяце много через monobank гонял и тоже всё приходило за секунды. Правда, получателем был не Идея Банк.
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ingtrans
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Додано: Нед 29 вер, 2019 19:27
2XL написав:
tarasum написав:П2п може зарахуватися до 3 днів,сеп в той же день
Просто такая жизнь настала, что и р2р может ОТПРАВЛЯТЬСЯ до 3ёх дней...
Траплялось дуже рідко,тільки було таке з ощадом,все інше миттєво.
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tarasum
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Додано: Вів 01 жов, 2019 10:35
Народ, а коли кишмиш у цьому чудо-банку нараховують?...
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frennymay
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Додано: Вів 01 жов, 2019 10:43
frennymay написав:
Народ, а коли кишмиш у цьому чудо-банку нараховують?...
10го. Или около того
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Flamingo
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Додано: Вів 01 жов, 2019 10:54
Flamingo Дякую.
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frennymay
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