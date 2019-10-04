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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1641164216431644

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 246
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
54
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 15:54

  2XL написав:
tarasum написав:П2п може зарахуватися до 3 днів,сеп в той же день


Просто такая жизнь настала, что и р2р может ОТПРАВЛЯТЬСЯ до 3ёх дней...

Це звідки і яким двіжком П2П на третій день відправляють?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:22

Re: Идея Банк

Квесторе_поверніться написав:Це звідки і яким двіжком П2П на третій день відправляють?

На второй, моно, замечен неоднократно
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:40

  2XL написав:
Квесторе_поверніться написав:Це звідки і яким двіжком П2П на третій день відправляють?

На второй, моно, замечен неоднократно

Точно p2p? Не СЭП? Сейчас ради интереса попробовал - деньги с monobank пришли по p2p в течение считанных секунд. До этого в прошлом месяце много через monobank гонял и тоже всё приходило за секунды. Правда, получателем был не Идея Банк.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:27

  2XL написав:
tarasum написав:П2п може зарахуватися до 3 днів,сеп в той же день


Просто такая жизнь настала, что и р2р может ОТПРАВЛЯТЬСЯ до 3ёх дней...

Траплялось дуже рідко,тільки було таке з ощадом,все інше миттєво.
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:35

Re: Идея Банк

Народ, а коли кишмиш у цьому чудо-банку нараховують?...
frennymay
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:43

  frennymay написав:Народ, а коли кишмиш у цьому чудо-банку нараховують?...

10го. Или около того
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:54

Flamingo Дякую.
frennymay
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 07:54

Re: Идея Банк

dengon написав:
  anikola13 написав:Как активировать карточку кредитную КБ, выданную на кредитной точке вместо закончившейся?
На горячке не хотят активировать. Советуют через платную проверку баланса через банкомат.

Можно и через бесплатную проверку баланса в банкомате Идеи.
Можно и любую другую операцию с вводом ПИН-а. Например снять наличку (в т. ч. не успешно). Главное чтобы запрос к карте прилетел.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:50

Re: Идея Банк

3.6. Сума CashBack,яку може отримати Клієнт в одному Розрахунковому періоді, лімітується Банком та не може бути:
- меншою за 25 (двадцять п’ять) гривень. Якщо сума, належна до виплати Клієнту відповідно до цих Умов СashBack, становить менше 25 (двадцять п’яти) гривень, кошти на поточний рахунок Клієнта не виплачуються, в т.ч. і у майбутніх періодах.

Я так розумію, якщо я в цьому місяці не набив 25 грн. кешбеку, а скажімо 10, вони згорають, і не переносяться на наступний місяць ?
Kara
 
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