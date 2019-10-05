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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 жов, 2019 17:44
Kara написав:
3.6. Сума CashBack,яку може отримати Клієнт в одному Розрахунковому періоді, лімітується Банком та не може бути:
- меншою за 25 (двадцять п’ять) гривень. Якщо сума, належна до виплати Клієнту відповідно до цих Умов СashBack, становить менше 25 (двадцять п’яти) гривень, кошти на поточний рахунок Клієнта не виплачуються, в т.ч. і у майбутніх періодах.
Я так розумію, якщо я в цьому місяці не набив 25 грн. кешбеку, а скажімо 10, вони згорають, і не переносяться на наступний місяць ?
Важко набити 25грн кешбеку? Відкрийте онлайн.,5% за покупками в інтернеті.
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tarasum
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Додано: Нед 06 жов, 2019 15:20
tarasum написав:
Важко набити 25грн кешбеку? Відкрийте онлайн.,5% за покупками в інтернеті.
Вы так пишете, как будто Идея открывает блондинку онлайн всем желающим.
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rudnitep
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Додано: Нед 06 жов, 2019 15:25
rudnitep написав: tarasum написав:
Важко набити 25грн кешбеку? Відкрийте онлайн.,5% за покупками в інтернеті.
Вы так пишете, как будто Идея открывает блондинку онлайн всем желающим.
Со страховкой и без наличия других кредиток банка - так и есть.
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Vorlon
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