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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 246
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
54
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:44

  Kara написав:
3.6. Сума CashBack,яку може отримати Клієнт в одному Розрахунковому періоді, лімітується Банком та не може бути:
- меншою за 25 (двадцять п’ять) гривень. Якщо сума, належна до виплати Клієнту відповідно до цих Умов СashBack, становить менше 25 (двадцять п’яти) гривень, кошти на поточний рахунок Клієнта не виплачуються, в т.ч. і у майбутніх періодах.

Я так розумію, якщо я в цьому місяці не набив 25 грн. кешбеку, а скажімо 10, вони згорають, і не переносяться на наступний місяць ?

Важко набити 25грн кешбеку? Відкрийте онлайн.,5% за покупками в інтернеті.
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 15:20

  tarasum написав:Важко набити 25грн кешбеку? Відкрийте онлайн.,5% за покупками в інтернеті.


Вы так пишете, как будто Идея открывает блондинку онлайн всем желающим.
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 15:25

  rudnitep написав:
  tarasum написав:Важко набити 25грн кешбеку? Відкрийте онлайн.,5% за покупками в інтернеті.


Вы так пишете, как будто Идея открывает блондинку онлайн всем желающим.

Со страховкой и без наличия других кредиток банка - так и есть.
Vorlon
 
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