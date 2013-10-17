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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 жов, 2019 17:44
Kara написав:
3.6. Сума CashBack,яку може отримати Клієнт в одному Розрахунковому періоді, лімітується Банком та не може бути:
- меншою за 25 (двадцять п’ять) гривень. Якщо сума, належна до виплати Клієнту відповідно до цих Умов СashBack, становить менше 25 (двадцять п’яти) гривень, кошти на поточний рахунок Клієнта не виплачуються, в т.ч. і у майбутніх періодах.
Я так розумію, якщо я в цьому місяці не набив 25 грн. кешбеку, а скажімо 10, вони згорають, і не переносяться на наступний місяць ?
Важко набити 25грн кешбеку? Відкрийте онлайн.,5% за покупками в інтернеті.
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tarasum
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Додано: Нед 06 жов, 2019 15:20
tarasum написав:
Важко набити 25грн кешбеку? Відкрийте онлайн.,5% за покупками в інтернеті.
Вы так пишете, как будто Идея открывает блондинку онлайн всем желающим.
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rudnitep
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Додано: Нед 06 жов, 2019 15:25
rudnitep написав: tarasum написав:
Важко набити 25грн кешбеку? Відкрийте онлайн.,5% за покупками в інтернеті.
Вы так пишете, как будто Идея открывает блондинку онлайн всем желающим.
Со страховкой и без наличия других кредиток банка - так и есть.
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Vorlon
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Додано: Пон 07 жов, 2019 23:10
Vorlon написав: rudnitep написав: tarasum написав:
Важко набити 25грн кешбеку? Відкрийте онлайн.,5% за покупками в інтернеті.
Вы так пишете, как будто Идея открывает блондинку онлайн всем желающим.
Со страховкой и без наличия других кредиток банка - так и есть.
Я б так не сказав. У них по ній якийсь дивний алгоритм скорингу. Мені не відкрили, хоча просив всього 10к (ну на неї більше і не треба). Заявку подавав онлайн (у відділенні у них "адъ и израиль"), потім розмова по телефону. В принципі, я не перший, хто про це писав, так що не дуже здивувався.
Потім ще, здається, була якась смс з пропозицією 50к готівкою - дебіли, б..ть (с)
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she_ne_investor
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Додано: Вів 08 жов, 2019 07:16
Со страховкой и без наличия других кредиток банка - так и есть
Я б так не сказав. У них по ній якийсь дивний алгоритм скорингу. Мені не відкрили, хоча просив всього 10к (ну на неї більше і не треба). Заявку подавав онлайн (у відділенні у них "адъ и израиль"), потім розмова по телефону. В принципі, я не перший, хто про це писав, так що не дуже здивувався.
Потім ще, здається, була якась смс з пропозицією 50к готівкою - дебіли, б..ть (с)
Все що пише смс не факт що буде правдою)))
Я хотів 3к на онлайн,а дали 10к,а поміняти ліміт уже проблематично. Казали що це мінімалка,а кц стверджуж,що мінімалка 1к. Треба їм казати що у вас висока зарплата,тоді більше надають. Ідея може використовувати надані телефони у власних потребах,наприклад жінці прийшло смс з їхньою пропозицією.
Кешбек обов'язково підключати в ідеї онлайн? Бо вчора лише підключив,можу взагалі нічого звплатити
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tarasum
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Додано: Вів 08 жов, 2019 07:52
tarasum
В чём прикол именно 3k?
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Vorlon
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