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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1643164416451646>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 246
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
54
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:44

  Kara написав:
3.6. Сума CashBack,яку може отримати Клієнт в одному Розрахунковому періоді, лімітується Банком та не може бути:
- меншою за 25 (двадцять п’ять) гривень. Якщо сума, належна до виплати Клієнту відповідно до цих Умов СashBack, становить менше 25 (двадцять п’яти) гривень, кошти на поточний рахунок Клієнта не виплачуються, в т.ч. і у майбутніх періодах.

Я так розумію, якщо я в цьому місяці не набив 25 грн. кешбеку, а скажімо 10, вони згорають, і не переносяться на наступний місяць ?

Важко набити 25грн кешбеку? Відкрийте онлайн.,5% за покупками в інтернеті.
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 15:20

  tarasum написав:Важко набити 25грн кешбеку? Відкрийте онлайн.,5% за покупками в інтернеті.


Вы так пишете, как будто Идея открывает блондинку онлайн всем желающим.
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 15:25

  rudnitep написав:
  tarasum написав:Важко набити 25грн кешбеку? Відкрийте онлайн.,5% за покупками в інтернеті.


Вы так пишете, как будто Идея открывает блондинку онлайн всем желающим.

Со страховкой и без наличия других кредиток банка - так и есть.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 23:10

  Vorlon написав:
  rudnitep написав:
  tarasum написав:Важко набити 25грн кешбеку? Відкрийте онлайн.,5% за покупками в інтернеті.


Вы так пишете, как будто Идея открывает блондинку онлайн всем желающим.

Со страховкой и без наличия других кредиток банка - так и есть.

Я б так не сказав. У них по ній якийсь дивний алгоритм скорингу. Мені не відкрили, хоча просив всього 10к (ну на неї більше і не треба). Заявку подавав онлайн (у відділенні у них "адъ и израиль"), потім розмова по телефону. В принципі, я не перший, хто про це писав, так що не дуже здивувався.
Потім ще, здається, була якась смс з пропозицією 50к готівкою - дебіли, б..ть (с)
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 07:16

Со страховкой и без наличия других кредиток банка - так и есть
Я б так не сказав. У них по ній якийсь дивний алгоритм скорингу. Мені не відкрили, хоча просив всього 10к (ну на неї більше і не треба). Заявку подавав онлайн (у відділенні у них "адъ и израиль"), потім розмова по телефону. В принципі, я не перший, хто про це писав, так що не дуже здивувався.
Потім ще, здається, була якась смс з пропозицією 50к готівкою - дебіли, б..ть (с)

Все що пише смс не факт що буде правдою)))
Я хотів 3к на онлайн,а дали 10к,а поміняти ліміт уже проблематично. Казали що це мінімалка,а кц стверджуж,що мінімалка 1к. Треба їм казати що у вас висока зарплата,тоді більше надають. Ідея може використовувати надані телефони у власних потребах,наприклад жінці прийшло смс з їхньою пропозицією.
Кешбек обов'язково підключати в ідеї онлайн? Бо вчора лише підключив,можу взагалі нічого звплатити
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 07:52

tarasum
В чём прикол именно 3k?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:08

Re: Идея Банк

  she_ne_investor написав:Я б так не сказав. У них по ній якийсь дивний алгоритм скорингу. Мені не відкрили, хоча просив всього 10к (ну на неї більше і не треба). Заявку подавав онлайн (у відділенні у них "адъ и израиль"), потім розмова по телефону. В принципі, я не перший, хто про це писав, так що не дуже здивувався.
Потім ще, здається, була якась смс з пропозицією 50к готівкою - дебіли, б..ть (с)


Щось подібне і в мене, проте у відділенні мені сказали, що цей вид кредитки не оформляють - тільки через гл або сайт.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:04

  Vorlon написав:tarasum
В чём прикол именно 3k?

Ідея немає 3д захисту,тестування кредитки,більше для поповнення мобільного не треба)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:12

  tarasum написав:Ідея немає 3д захисту

Что-что-что? Вы серьёзно?
У всех есть, а у вас нет? :shock:

  tarasum написав:більше для поповнення мобільного не треба)))

То есть, кроме мобильного (коммуналка не в счёт), вы в Интернете вообще ничего не платите - я правильно понял? :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:18

  Vorlon написав:
  tarasum написав:Ідея немає 3д захисту

Что-что-что? Вы серьёзно?
У всех есть, а у вас нет? :shock:

  tarasum написав:більше для поповнення мобільного не треба)))

То есть, кроме мобильного (коммуналка не в счёт), вы в Интернете вообще ничего не платите - я правильно понял? :?

А когда в идее появился 3дс? Ещё в прошлом месяце были лукапы
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