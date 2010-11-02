Да уже больше двух лет:
У меня везде идёт запрос 3D с момента открытия CBO в июле.
Да и по закрытой CBW было.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 12:24
Stringer
Да уже больше двух лет:
У меня везде идёт запрос 3D с момента открытия CBO в июле.
Да и по закрытой CBW было.
Додано: Вів 08 жов, 2019 12:35
Ну да, кредитки ж мастера..., а по визе так и нет
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Додано: Вів 08 жов, 2019 12:56
Vorlon
Сайт портмоне було вкоде,картка кбо,мастеркард,оплата 26.09.19,пробував разів з 5. Кожний раз був вкоде. Який сайт у вас з 3д?Оплачую в інтернеті тільки мобілку( комун.платеж немає кешбеку). Що ще можна оплатити в інтернеті?
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:33
Супермаркеты (Сільпо, Ашан, ВК), Гипермаркеты (Rozetka, 27.ua итд), Интернет-площадки (ebay ...) и интернет-магазины.
Додано: Вів 08 жов, 2019 17:29
Re: Идея Банк
Дякую за пораду. Сільпо і Ашан як платити? Через їх додатки?
Додано: Вів 08 жов, 2019 18:29
Сільпо - через додаток, додати в нього картку і потім просто сканувати штрих-код на касі самообслуговування або просто касі (попередивши).
Ашан - там безкоштовна доставка на суму від 300 грн, то створити замовлення через Інтернет і, мабуть, там же і буде можливість оплатити. Про наявність опції в додатку нічого не знаю.
Велкеш - якась фігня із "скануй штрихкод і оплачуй через телефон" то ж мабуть також інет-оплата. Але ще не перевіряв
Додано: Вів 08 жов, 2019 19:37
Re: Идея Банк
в моб. додатку Ашану є секція, ще можна додати картку
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