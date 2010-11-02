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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1643164416451646

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 246
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
54
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:24

Stringer
Да уже больше двух лет:
https://www.ideabank.ua/ru/about/news/n ... n-bezpeky/

У меня везде идёт запрос 3D с момента открытия CBO в июле.

Да и по закрытой CBW было.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:35

  Vorlon написав:Stringer
Да уже больше двух лет:
https://www.ideabank.ua/ru/about/news/n ... n-bezpeky/

У меня везде идёт запрос 3D с момента открытия CBO в июле.

Да и по закрытой CBW было.


Ну да, кредитки ж мастера..., а по визе так и нет :?
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:56

Vorlon
Сайт портмоне було вкоде,картка кбо,мастеркард,оплата 26.09.19,пробував разів з 5. Кожний раз був вкоде. Який сайт у вас з 3д?Оплачую в інтернеті тільки мобілку( комун.платеж немає кешбеку). Що ще можна оплатити в інтернеті?
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:33

  tarasum написав:Vorlon
Сайт портмоне було вкоде,картка кбо,мастеркард,оплата 26.09.19,пробував разів з 5. Кожний раз був вкоде. Який сайт у вас з 3д?Оплачую в інтернеті тільки мобілку( комун.платеж немає кешбеку). Що ще можна оплатити в інтернеті?

Супермаркеты (Сільпо, Ашан, ВК), Гипермаркеты (Rozetka, 27.ua итд), Интернет-площадки (ebay ...) и интернет-магазины.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 17:29

Re: Идея Банк

Дякую за пораду. Сільпо і Ашан як платити? Через їх додатки?
tarasum
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Повідомлень: 295
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:29

  tarasum написав:Дякую за пораду. Сільпо і Ашан як платити? Через їх додатки?

Сільпо - через додаток, додати в нього картку і потім просто сканувати штрих-код на касі самообслуговування або просто касі (попередивши).
Ашан - там безкоштовна доставка на суму від 300 грн, то створити замовлення через Інтернет і, мабуть, там же і буде можливість оплатити. Про наявність опції в додатку нічого не знаю.
Велкеш - якась фігня із "скануй штрихкод і оплачуй через телефон" то ж мабуть також інет-оплата. Але ще не перевіряв
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:37

Re: Идея Банк

  Slx написав:Про наявність опції в додатку нічого не знаю.


в моб. додатку Ашану є секція, ще можна додати картку
+50грн !
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greenozon
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