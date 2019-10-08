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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 23:30
Slx написав:
Раз пошли вопросы про 3Д - если вырубить СМС-банкинг, операции, получается, провести невозможно будет?
Традиционный в таком случае вопрос: а зачем вырубать бесплатную услугу?
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Vorlon
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Вів 08 жов, 2019 20:37
ol_zy
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