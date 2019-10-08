Традиционный в таком случае вопрос: а зачем вырубать бесплатную услугу?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 23:30
Додано: Сер 09 жов, 2019 06:33
Slx
3д це сервісне повідомлення,воно немає відношення до смс,тому в будь-якому випадку повинно прийти,але банк може налаштувати,як хочеш,це точно отп навіть в тарифах так пишуть.
Додано: Сер 09 жов, 2019 06:35
Re: Идея Банк
3DS у идеи есть. Но только по MC.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Сер 09 жов, 2019 06:37
Re: Идея Банк
Портмоне по картам УПЦ 3Ds не спрашивает. По крайней мере коммуналку.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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